فيتيل: كان من المستحيل التعرّف على سيارة فيراري "اس.اف1000" في النمسا

منطلقًا من المركز الـ 11، واجه فيتيل سباقًا صعبًا، حيث انزلقت سيارته إثر احتكاكه مع كارلوس ساينز سائق مكلارين، ليُكمل السباق بالمركز العاشر.

في المقابل، خاض زميله شارل لوكلير سباقًا مثيرًا نحو مركز الوصافة، مستفيدًا من عقوبة الثواني الخمس التي تلقاها لويس هاميلتون، الذي أكمل السباق ثانيًا على المسار.

وضمن معرض حديثه مساء يوم الإثنين الماضي، كشف فيتيل أنّه أمضى اليوم التالي للسباق وهو يحاول تصفية ذهنه في الريف المحلي.

فقال: "حيث أننا سنمضي الوقت بين السباقين هنا، فقد استفدت من ذلك واستمتعت بأشعة الشمس".

وأضاف: "كنت على الجبل وحاولت تصفية ذهني. كان من الجيّد التواجد في الهواء الطلق اليوم. لم يكن هنالك أحد على الجبل، كنت وحدي وحظيت بذلك الوقت لنفسي. كان شعورًا جيّدًا في هذا الوضع".

وتابع: "افتقرنا للسرعة ببساطة خلال السباق. ما نزال نبحث أسباب ذلك، حيث أنّ هنالك ربما أمرين أو ثلاثة لم يكونوا مثاليين. لم يكن بوسعي التعرّف على السيارة، لم أحظ بالشعور الذي اختبرته يوم الجمعة. لذلك لم يكن يومًا جيّدًا بالنسبة لي في المجمل".

وعند سؤاله عن احتكاكه مع ساينز، والذي حدث بينما كان الإسباني ضمن معركة مع لوكلير، قال فيتيل: "لم يكن ينبغي أن يكون هجومًا. أردت فقط أن أكون قريبًا قدر الإمكان".

وأكمل: "كانا يتنافسان فيما بينهما بعض الشيء، حيث لم أتوقّع أن يتحرك كارلوس للداخل في اللحظة الأخيرة. إنه خطأي، إذ أنني لم أرغب في الاحتكاك به ومن ثم تراجعت وأغلقت المكابح على الإطارات الخلفية. أعتقد أنني قمت بعمل جيّد مع عدم وجود مكابح يدوية. لكنّ الأمر لم يكن مقصودًا بالتأكيد".

وحين سُئِل عما إذا كان حصد لوكلير لمركز الوصافة قد عوّض الفريق عن الأداء الكلي المخيب للآمال، قال الألماني: "لا. لكن عليك الاعتراف بذلك في الخطوة الأولى. لقد خاض سباقًا جيّدًا. وأنا أول من يعترف بأداء الآخرين. بيد أنّ السيارة ليس قوية هذا العام مثلما كنا نأمُل. لنرى ما سيحدث في بقية الموسم. لكنّنا بالتأكيد لسنا في الموقع الذي نريد".

في المقابل، تحدّث فيتيل كذلك عن حزمة تحديثات فيراري التي كانت مجدولة في الأصل لجولة المجر، حيث بدا بأنّه لا يعلم أنّ الفريق كان قد أكّد رسميًا لتوّه أنّ بعض عناصر تلك الحزمة تمّ تسريع تقديمها لتتواجد على السيارة في جائزة ستيريا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

"الفريق يجرّب كل شيء. لو كنا محظوظين، سنرى جزءًا من التحديثات نهاية هذا الأسبوع. لكنّ ذلك لم يتأكّد بعد. بخلاف حقيقة أنّه ما يزال أمامنا طريق طويلة في الموسم، إلّا أنني كنت راضيًا للغاية. حظيت بالوتيرة المناسبة يوم الجمعة وصباح السبت، لكنّ الوضع انقلب بعض الشيء في التصفيات" قال فيتيل.

وأردف: "كنت واثقًا بأنّ الأداء سيكون أفضل يوم الأحد خلال السباق، لكنّ الوضع استمر من يوم السبت إلى الأحد، لذلك كان من الصعب المنافسة في كامل السباق".

واختتم: "أعتقد بأنّني كنت في المقدمة يوم الجمعة، وهو كان في الأمام صباح السبت، لكنّ الفارق توسّع أكثر في التصفيات. لم تسر كل الأمور على نحو جيّد في سباقي الافتتاحي. لكنّ الوضع الإجمالي كان أفضل بالنسبة للفريق مع أداء ونتيجة شارل".