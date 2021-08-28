فيتيل: كان من الخطأ بدء القسم الثالث للتصفيات في سبا تحت أمطار غزيرة

تعرض نوريس لحادثة قوية بعدما انزلقت سيارته خلال لفته السريعة الأولى في القسم الثالث، ما تسبب برفع العلم الأحمر لتتوقف الحصة لمدة 40 دقيقة.

وقد خرج نوريس من سيارته دون مساعدة، لكنه نُقل إلى المستشفى الآن للخضوع لآشعة سينية وقائية على كوعه الأيسر.

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وكان فيتيل قد أخبر فريقه أستون مارتن قبل لحظات من تلك الحادثة بأنه يجب إيقاف الحصة ورفع العلم الأحمر بسبب الأمطار الغزيرة، حيث أشعره ذلك بغضب شديد عندما تعرض نوريس للحادثة.

ومن المعلوم بأن فيتيل توجّه عقب التصفيات إلى ماسي في البادودك من أجل مناقشة ما حدث.

"أعتقد بأنّ مايكل ليس فخورًا بما حدث ذلك" قال فيتيل عقب التصفيات.

وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة لطريقة للاستماع أكثر للمعلومات التي لدينا. الأمور محدودة للغاية داخل المرآب، كونك تنظر من خلف نافذة. لكن على بُعد 3 كلم، لا يمكنك معرفة ما يحدث".

وتابع: "عندما مررت بمنعطف أو روج وصعدت التل، كانت هنالك كميات كبيرة من المياه وطالبت برفع العلم الأحمر. أعتقد أنه بالأحرى ما كان يجب للحصة أن تبدأ من الأساس في هذه الأجواء".

وأكمل: "هنالك الكثير من الأمور التي كان من الممكن القيام بها بشكل أفضل. أعتقد أنه أن تكون آمنًا لمرة في العديد من المناسبات أفضل من أن تكون آمنًا لمرة واحدة في مناسبات قليلة. من الجيّد أن لا شيء حدث، هذا هو الأهم، لكن النتيجة كانت لتكون مختلفة بالنسبة للاندو، وأثق بأنه لم يكن بمقدوره فعل أي شيء لتفادي ما حدث".

وأردف: "الوضع غريب جدًا، كون الجميع في ذات الموقع، ولا تريد بأن تخرج من المنافسة لمجرد أنك عدت للمرآب لأن الوضع غير آمن لك، فأنت تريد أن تتقدم. لذلك قرار مثل هذا لا يجب أن يكون بشكل كامل في أيدينا".

واختتم: "لقد أجّلنا الحصة في البداية عندما كانت هنالك مياه أقل على المسار، لذلك لا أفهم تمامًا لماذا بدأنا القسم الأخير مع كل هذه الأمطار. ولكن يبقى الأمر الأهم ألا يحدث ذلك من جديد".