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فيتيل كان "قريبًا" من قرار الاعتزال قبل صفقة انتقاله إلى أستون مارتن في 2021

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فيتيل كان "قريبًا" من قرار الاعتزال قبل صفقة انتقاله إلى أستون مارتن في 2021
من قبل:
, محرر

قال سيباستيان فيتيل أنّه كان "قريبًا" من قرار اعتزال التسابق في الفورمولا واحد قبل أن ينجذب إلى الإمكانيات التي رآها في خطوة التسابق لصالح أستون مارتن في 2021.

ضمن معرض حديثه على هامش جائزة توسكانا الكبرى وفي اليوم الذي أعلن فيه أنّه سينتقل إلى صفوف أستون مارتن في 2021، اعترف فيتيل بأنّه "لم يكن من السهل تحديد الخطوة الأفضل لمستقبله".

كما كشف الألماني بأنّه قيّم مميزات وعيوب اعتزال الفورمولا واحد عوضًا عن استكمال مسيرته في البطولة.

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وعند سؤاله عن إلى أي مدى كان قرار الاعتزال قريبًا، قال فيتيل: "لقد كان قريبًا، ولكن هل هنالك وسيلة لقياس مدى قُربك من اتّخاذ قرار كهذا؟".

وأضاف: "كان قريبًا فيما يتعلّق بالتفكير كثيرًا في الأمر، ويجب أنّ أضع نفسي أولًا من تلك الناحية. ما هو الأفضل بالنسبة لي؟ والقرار الذي اتّخذته الآن أرى بأنّه الأفضل بالنسبة لي وأتطلّع لإثبات ذلك".

وشرح فيتيل أنّ ذلك القرار لم يكن سهلًا، أن يلتزم مع أستون مارتن، لكن أحد العوامل التي ساهمت في حسم قراره كان تغيير القوانين القادم إلى البطولة، بما في ذلك سقف النقفات، والذي يهدف إلى تقريب المنافسة بين الفرق.

فقال: "لم يكن قرارًا سهلًا، لا سيّما وأنّ الأسابيع والأشهر الأخيرة كانت صعبة ومحتدمة بالنسبة لي. إنّه موقف مختلف وجديد كذلك بالنسبة لي، وكما سبق وقلت، فقد شعرت أنّني أرغب بالبقاء في الفورمولا واحد إذا ما كان هنالك ما يجذب بالفعل في ذلك".

وتابع: "الفكرة كانت تتضح أكثر فأكثر من حيث أنّ تأديات الفريق هذا العام كانت مشجّعة للغاية وأعتقد أنّ العامل الأكثر تأثيرًا من ذلك في قراري كان الوجهة التي ستسلكها القوانين، والتي آمُل أن تساهم في تقريب المنافسة أكثر".

وأكمل: "أعتقد بأنه ستكون هنالك سلسلة من المرّات الأولى في العديد من الجوانب، والمرّة الأولى كذلك للفريق أن يكون في موقع يملك فيه على الأرجح ذات الميزانية مثل الفرق الأخرى ليُظهر قدراته. لذا فإنّ أيّ شيء أقوم به ويساعد في ذلك، فأنا متحمّس له للغاية وأتطلّع للقيام به".

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واختتم: "الأمور أتت في الوقت المناسب وفيما يتعلّق بالإعلان عن قراري، فلم تمرّ فترة طويلة منذ حسمي للأمر. بالطبّع قام تشيكو (سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت الحالي) بالإعلان عن رحيله الليلة الماضية ومن ثمّ أعتقد كان من الصواب الردّ مباشرة بالإعلان الآخر اليوم".

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الكاتب أحمد مجدي

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