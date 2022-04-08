فيتيل قيد التحقيق بعد ركوبه دراجة نارية على المسار عقب التجارب الحرة الأولى في أستراليا

انتهت حصّة التجارب الحرة بالنسبة لفيتيل بعدما فقد الطاقة على سيارته وتوقفت على جانب المسار عند المنعطف العاشر قبل 15 دقيقة من النهاية.

وشوهد الدخان يتصاعد من القسم الخلفي للسيارة، ما دفع فيتيل سريعًا إلى استخدام طفاية الحريق لإخماد النيران خلال فترة رفع العلم الأحمر.

وبمجرد أن أكملت كل السيارات لفاتها وعادت إلى خط الحظائر بعد التلويح بالعلم الشطرنجي، شوهد فيتيل يقود دراجة نارية حول المسار عائدًا إلى البادوك.

كما لوّح بطل العالم أربع مرات إلى المشجعين بينما كان يقود الدراجة النارية، وكان يضع خوذته أعلى رأسه، كما رفع كلتا يديه للحظات مع مقود الدراجة.

لكن مباشرة بعد عودته إلى البادوك، أعلنت مراقبو السباق أن فيتيل قيد التحقيق لدخوله المسار من دون إذن.

ويضع ذلك فيتيل عرضة للعقوبة من "فيا"، على أن تُقام جلسة استماع مع مراقبي السباق على الأرجح قُبيل الحصة الثانية للتجارب.

وتنصّ المادة 26.7 من اللوائح الرياضية - والتي تأتي تحت "السلامة العامة" - على أنه وخلال الخمس دقائق التي تعقب كل حصة تجارب حرة، لا أحد مسموح له بالتواجد على المسار، مدخل/مخرج خط الحظائر سوى:

- المارشلز أو الموظفين المعتمدين الذين يقومون بعملهم

- السائقين عندما يقودون السيارة أو على أقدامهم، بعد أن يتلقّوا أولًا إذنًا بفعل ذلك من أحد المارشلز

- أعضاء الفرق عندما يدفعون إحدى السيارات أو يُخلون شبكة الانطلاق من المعدات بعد مغادرة كافة السيارات للفة التحمية

- أعضاء الفرق عندما يساعدون المارشلز في إزالة سيارة من على شبكة الانطلاق بعد انطلاقة السباق