فيتيل قد يكون خيارًا لعودة مفاجئة مع أستون مارتن

أصرّ كراك على أن سترول ما يزال الخطة الأولى للفريق وأنه لن يتم تقييم أية بدائل حتى يصبح واضحًا أن الكندي غير قادر على القيادة في جائزة البحرين الكبرى.

وما يزال فيليبي دروغوفيتش السائق الاحتياطي الأساسي المرشّح الأبرز ليجلس خلف مقود سيارة أستون مارتن، ولا سيما بعد اختباره السيارة في تجارب البحرين الشتوية هذا الأسبوع.

مع ذلك، وفي حال تأكّد بأن تعافي سترول قد يمتد لبعد السباق الثاني في السعودية، فإنه سيكون لدى فيتيل المزيد من الوقت للاستعداد، واختبار السيارة الجديدة على جهاز المحاكاة.

فيتيل اعتزل الفورمولا واحد نهاية الموسم الماضي وفي رصيده 299 جائزة كبرى.

وقد أكّد كراك أنه تحدث إلى بطل العالم أربع مرات فيتيل منذ أخبار حادثة الدراجة الهوائية التي تعرض لها سترول وباتت إصابته في الرسغ معروفة لدى الجميع، بالرُغم من رفضه تأكيد ما إذا أظهر الألماني أي اهتمام بالعودة إلى قمرة القيادة.

فقال عند سؤاله إذا ما تحدث مع فيتيل خلال الأيام الأخيرة: "لقد جمعتني بسيباستيان بضع مكالمات هاتفية. لكن ذلك حدث في العام الماضي أيضاً وسيستمر في المستقبل".

وحين سُئِل إذا ما أبدى فيتيل اهتمامًا بالقيادة، قال كراك: "لن أخبركم".

وعند سؤاله إذا ما قد تسمح الفترة الزمنية الأطول حتى جائزة السعودية الكبرى لفيتيل بوقت استعداد أكبر، في حال لم يتمكن سترول من التعافي بحلول السباق، بدا بأن كراك يترك الباب مفتوحًا أمام تلك الاحتمالية.

فقال: "تلك مجرد افتراضات. في البداية، خطتنا هي أن يتواجد لانس على السيارة، ومن ثم سنواصل متابعة الوضع لأنه لدينا سباق البحرين أولًا قبل أن نتحدث عن جدة. لم نتخذ أي قرار بعد".

وأكمل: "هنالك أمر يجب ألا تنسوه، وهو أن سيباستيان كانت لديه خطة كاملة في ذهنه لحياته بعد الاعتزال، وذلك أمر علينا أن نحترمه كذلك، لذلك دعونا نرى ما سيحدث".

واختتم: "لم نقرر بعد خطتنا البديلة، لدينا بعض الخطط البديلة، لكن علينا أن نقرر بشأن الخطة البديلة عندما لا تكون الخطة الأساسية ممكنة. الأمر بهذه البساطة. هل سيتمكن لانس من القيادة أم لا؟".