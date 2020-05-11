فيتيل في طريقه إلى مغادرة فيراري نهاية موسم 2020

بعد أشهرٍ من التكهنات حيال مستقبل فيتيل، يبدو بأنّ الألماني قد حدّد مصيره بالفعل حيث سيُغادر فريق فيراري الذي تمكّن معه من الفوز بـ 14 جائزة كبرى حتى الآن.

وانضمّ فيتيل إلى فيراري في موسم 2015، إلّا أنّ بعض المصادر الموثوقة أشارت لموقعنا بأنه سيتمّ الإعلان عن انفصال الطرفين نهاية موسم 2020 خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقام الألماني بتجديد عقده مع فيراري لمدة ثلاثة سنوات في العام 2017 إذ من المنتظر انتهاء عقده نهاية عام 2020. هذا الأمر دفع الصحافة الإيطالية وتحديدًا صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" للكشف بأنّ فيراري عرضت على فيتيل تجديد عقده لعامٍ واحد مع خفض مرتبه.

وقد انشرت هذه التقارير والشائعات على هامش تجديد عقد شارل لوكلير حتى نهاية موسم 2024 حيث قرأ البعض ذلك كدليل على تحوّل القلعة الحمراء للتركيز أكثر على السائق المونغاسكي مع إمكانية لعب فيتيل – صاحب الـ 32 عامًا – لدورٍ مساعدٍ له.

بقية الخبر بعد قليل..