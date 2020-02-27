فيتيل في صدارة اليوم الثاني في برشلونة ومشاكل جديدة في محرّك مرسيدس

شهد اليوم بداية بطيئة بسبب بقاء بقعٍ رطبة على المسار إثر تهاطل الأمطار ليلة الأمس، ولدى بدء الفرق والسائقين لبرامجهم فقد كانت مستويات التماسك أقلّ بكثيرٍ ممّا كانت عليه ما أدّى إلى الكثير من الانزلاقات من قبل مختلف السائقين في الساعات الأخيرة من الفترة الصباحيّة.

وبدأت فيراري أخيرًا بالعمل على الأداء، حيث أجرت محاكاة للتصفيات في نهاية الفترة الصباحيّة سجّل خلالها فيتيل التوقيت الأسرع لهذا اليوم والبالغ 1:16.841 دقيقة على متن إطارات "سي4".

وانتقل الألماني في فترة ما بعد الظهر إلى إجراء محاكاة للسباق تخلّلها علمٌ أحمرٌ نتيجة توقّف سيارة هاميلتون.

ولم تكن أزمنة سائق فيراري بتلك الروعة لدى مقارنتها بالمحاكاة التي أجراها سائقو مرسيدس وريد بُل، بل إنّ سيارة ريسينغ بوينت كانت قريبة منها نسبيًا، بالرغم من أنّ بعض المراقبين أشاروا إلى أنّ فيراري لم تستخدم بعد طاقة أعلى لمحرّكها.

ونجح بيير غاسلي في الساعة الأخيرة في تقديم لفّة سريعة خلف مقود سيارة ألفا توري ليُسجّل توقيتًا وقدره 1:17.066 دقيقة، بالرغم من أنّ الفرنسي احتاج إلى إطارات "سي5" لتحقيق ذلك.

وبقي زمن لانس سترول من الفترة الصباحيّة ثابتًا ليمنحه المركز الثالث على حساب مواطنه نيكولاس لاتيفي الذي كان السائق الأكثر نشاطًا برصيد 160 لفّة لصالح ويليامز.

بدوره حظي لاندو نوريس بيومٍ مثمر في سيارة مكلارين، وتواجد على بُعد عُشرين من الثانية فقط عن لاتيفي في المركز الخامس، وتقدّم البريطاني على ماكس فيرشتابن الذي عانى من عدّة انزلاقات هذا الصباح واقتصر على 31 لفّة.

أمّا فالتيري بوتاس فقد حلّ سابعًا لصالح مرسيدس مُكملًا 47 لفّة فقط، بينما اقتصر زميله هاميلتون على 14 لفّة في فترة ما بعد الظهر قبل أن يتعطّل محرّكه ويضطرّ لإيقاف سيارته إلى جانب المسار.

وقالت السهام الفضيّة أنّها تُحقّق في سبب المشكلة التي حدّت من تواجدها على المسار هذا اليوم واقتصارها على 61 لفّة وهو الرصيد الأضعف لمرسيدس منذ زمن بعيد.

وتواجد إستيبان أوكون في المركز الثامن أمام كيفن ماغنوسن سائق هاس، بينما استلم أليكسندر ألبون سيارة ريد بُل في النصف الثاني من اليوم وأكمل أكثر من 60 لفّة ليتقدّم على دانيال ريكاردو.

وبعد تعرّضه لحادث في الفترة الصباحيّة، نجح أنطونيو جيوفينازي في العودة إلى الحلبة وأكمل أكثر من 90 لفّة هذا اليوم لصالح ألفا روميو.

نتيجة اليوم: