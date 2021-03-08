فيتيل في "سلام مع نفسه" حيال رحيله عن فيراري

تمّ إعلام فيتيل قبل انطلاق موسم 2020 المؤجّل بأنّ فيراري لن تجدد عقده، حيث أمّنت سكوديريا خدمات سائق مكلارين السابق كارلوس ساينز لموسم 2021.

وعانى فيتيل خلال الموسم الماضي من أجل بلوغ أفضل مستويات أدائه مع سيارة لم تناسب أسلوب قيادته ليخسر بأريحية مقابل زميله في الفريق شارل لوكلير، حيث تفوّق الأخير على الألماني في التصفيات بنتيجة 13 - 4، كما لم يتمكن بطل العالم أربع مرات سوى من تسجيل 33 نقطة فقط بالمقارنة مع 98 للمونغاسكي، لكنّه صعد منصّة التتويج في تركيا.

وضمن معرض حديثه خلال حدث تقديم سيارة أستون مارتن الجديدة لموسم 2021 "أيه.ام.آر21"، تكلم فيتيل بصراحة كيف أنه لم يكن سعيدًا بأدائه الخاص، لكنّه شدد كذلك على أنّه في "سلام مع نفسه" حول الكيفية التي تبلوّر بها موسمه الأخير مع فيراري.

حيث قال: "بكل صراحة، الموسم كله مثّل تحديًا. لقد فكرت في ذلك كثيرًا العام الماضي. بالطبع لست سعيدًا بالكيفية التي سار بها الموسم من ناحية الأداء، أدائي الشخصي، لكنني أعتقد بأنني تقبّلت الوضع ولا أشعر بأيّ ندم".

وأضاف: "أعلم بأنني لم أكن ضمن مستويات أدائي، وأحمل نفسي المسؤولية بشكل كبير. لم أهتم مطلقًا بما يعتقده الناس أو بما يقولونه أو يكتبونه. لذلك أرى أنه من المهم أن أكون في سلام مع نفسي".

وتابع: "أتطلّع بالتأكيد لهذا الموسم، ولدي توقعات مرتفعة جدًا لنفسي".

في المقابل، وبالرُغم من أن أستون مارتن يُعدّ فريقًا أصغر بكثير ولا يحمل ذلك الثُقل والمكانة مثل فيراري، لكنّ فيتيل لا يعتقد بأنّ الضغط عليه سيكون أقل بأيّ حال ضمن فريقه الجديد مما كان في مارانيللو، أو بالتحديد الضغط الذي يضعه بطل العالم أربع مرات على كاهله.

فقال: "لا أعتقد بأنّه سيكون هنالك دومًا رابط بين الضغط والاستمتاع. في الحقيقة، أضع الكثير من الضغط والتوقعات لنفسي. لذلك لا شيء تغيّر بالنسبة لي في هذا الجانب".

وأردف: "سيكون شعور الرضا هو ذاته عندما تعبر خط النهاية وقد قمت بعمل جيّد، فأنت أول وأفضل حَكَم لنفسك. لا أتوقّع لذلك أن يتغيّر".

وأكمل: "وإذا ما نتحدث عن الضغط، فسأكون سعيدًا للغاية بأن أكون متعرضًا لكم هائل من الضغط ويكون بوسعي المنافسة على اللقب. هذا في النهاية ما أودّ فعله".

واختتم: "بالطبّع ذلك العام يمثّل وضعًا مختلفًا بالنسبة لنا، ولكن أعتقد بأنّه تحدٍ رائع. كما أننا نتقبّل ذلك، ونرغب بإجادة ذلك التحدي ونأمُل أن نخرج منه أفضل مما نعتقد".