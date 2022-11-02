فيتيل: فيرشتابن قام "بعملٍ مدهش" لكسر عدد الانتصارات القياسي في موسمٍ واحد

أحرز فيرشتابن فوزه الـ 14 في موسم 2022 ضمن جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، ولا يزال يملك فرصتين إضافيّتين لتمديد ذلك الرقم ضمن هذا الموسم المتكوّن من 22 جولة.

وكان شوماخر قد حقّق 13 انتصارًا في موسم 2004 المتكوّن من 18 سباقًا، بينما عادل فيتيل رقمه في موسم 2013 من أصل 19 جولة.

وأصرّ فيتيل على أنّه غير نادمٍ على خسارة الرقم القياسي الذي تشاركه مع صديقه المقرّب ومعلّمه شوماخر.

وقال: "كلّا، الأمر مختلفٌ قليلًا في كلّ مرّة. أعتقد بأنّ ذلك رائعٌ للفريق. لا أزال أعرف بعض الوجوه هناك، لذا أنا سعيدٌ من أجلهم ومن أجل ماكس".

وأردف: "عملٌ جيّد. أعتقد بأنّه قدّم موسمًا مذهلًا، لذا آمل أن يتمكّن من بلوغ 16 انتصارًا بنهاية العام! كلّ شيء سوى ذلك سيكون محبط أليس كذلك؟".

واتّفق فيتيل مع أنّ الحفاظ على هكذا مستوى نجاحٍ ليس بالسهولة التي يبدو عليها من الخارج.

وقال: "كلّا، ليس سهلًا. لكن من الواضح أنّهم تمتّعوا بزخمٍ قوي منذ العام الماضي، وكانت سيارتهم مذهلة هذا العام. فازوا بالسباقات حتى عندما كانت سيارتهم أثقل من جميع السيارات الأخرى".

من جانبه عندما سُئل حول خسارة والده لرقم القياسي الذي حمله لـ 18 عامًا، أشار ميك شوماخر إلى تزايد عدد السباقات في كلّ موسم على مدار تلك الفترة.

وقال: "أجل، لكنّنا نقارن موسم بـ 22 سباقًا الآن بموسمٍ بسباقات أقلّ في السابق".

وأضاف: "لذا من الواضح أنّ ذلك الرقم كان سيُكسر عاجلًا أم آجلًا. لذا أنا متأكّدٌ من أنّه مع رفع عدد السباقات إلى 25 فستكون الأمور مختلفة مجدّدًا".