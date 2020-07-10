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فيتيل: فيراري كانت "سيارة أخرى" بالمقارنة مع الأسبوع الماضي

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فيتيل: فيراري كانت "سيارة أخرى" بالمقارنة مع الأسبوع الماضي
10-07-2020

يعتقد الألماني سيباستيان فيتيل أنّ سيارة فيراري "اس.اف1000" قدّمت أداءً أفضل بكثير وكانت "مختلفة بالكامل" بالمقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي على حلبة ريد بُل رينغ، وذلك بعد تقديم فيراري لمجموعة من التحديثات لجائزة ستيريا الكبرى.

عانت فيراري لتقديم وتيرة تنافسيّة خلال الجولة الافتتاحيّة من الموسم نهاية الأسبوع الماضي وهو ما دفعها للتسريع في تقديم بعض التحديثات التي كان من المقرّر جلبها في جائزة المجر الكبرى.

وكرّس الفريق يومه في اختبار تلك التحديثات التي شملت جناحًا أماميًا وأرضيّة جديدَين.

وفي حين أنّ الأزمنة لم تكن أفضل حالًا مع نهاية اليوم، وذلك بتواجد شارل لوكلير زميل فيتيل في المركز التاسع بفارق أكثر من ثانية عن الصدارة، بينما اكتفى فيتيل نفسه بالمركز الـ 16 – بالرغم من أنّ ذلك يعود إلى شطب أسرع أزمنته لخرقه حدود المسار.

بالرغم من ذلك بدا فيتيل سعيدًا بأداء السيارة على المسار، مؤكّدًا أنّها كانت أفضل حالًا من الأسبوع الماضي.

وقال الألماني: "حسنًا كان الوضع أفضل بكثير من الأسبوع الماضي. إذا ما نظرتم إلى جدول الأزمنة فإنّ زمني قد شُطب ولم يكن اليوم رائعًا على صعيد الأزمنة. لكن أعتقد بأنّ البعض توقّع تهاطل الأمطار غدًا، وتجهّز في حال تكون هذه الحصّة بمثابة التصفيات لسباق الأحد".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ الأمر الأساسيّ بالنسبة إلينا كان الاهتمام بالتحديثات التي جلبناها، لذا كنّا نضيف المكوّنات خطوة بخطوة وبدا الوضع إيجابيًا. أعتقد بأنّنا لا نزال بحاجة لإلقاء نظرة ومعرفة مجال العمل المثاليّ للسيارة".

وأكمل: "مثلما قلت اختبرنا بعض الأشياء، وحان وقت دراستها مثل المعتاد، لا أزال بحاجة للتمتّع بنسقٍ أفضل، خاصة بعد نهاية الأسبوع الماضي، لكنّني أعتقد بأنّ اليوم كان أفضل بكثير بالفعل".

وأردف: "أجل كان الشعور أفضل بكثير. كنت كما لو أنّني في سيارة مختلفة طوال اليوم، ليس من الممكن المقارنة بشكلٍ مباشرٍ بين الاثنتين، لكن كان هناك فارقٌ كبير، ومن الواضح أنّني آمل الآن أن يبقى الوضع هكذا".

وبالحديث عن إمكانيّة تهاطل الأمطار يومَي السبت والأحد، قال فيتيل أنّ ذلك من شأنه منح فيراري فرصة لتقديم أداء أفضل.

وقال حيال ذلك: "أعتقد أنّه إن تهاطلت الأمطار فسيزيد ذلك من حظوظنا. لنرى، إن كانت الأجواء ممطرة لدرجة أن لا أحد يتمكّن من القيادة فذلك أمرٌ مختلف، لكن إن كانت الأجواء رطبة فحسب، أعتقد بأنّ ذلك سيخلط الأوراق".

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