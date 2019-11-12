فيتيل: حاولتُ "التعامي عن الحقيقة" في بداية الموسم

بعد بداية قوية للغاية في التجارب الشتوية، صُدِم كلّ من فيتيل وفيراري بأداء مرسيدس في الجولة الافتتاحية في أستراليا، قبل أن تتقدّم غريمتهما الألمانية أكثر وتسجّل خمسة انتصارات ثنائية متتالية وتحقق الفوز بأوّل ثمانية سباقات في الموسم.

وقد أخفقت فيراري بتحقيق أيّ انتصار قبل العطلة الشتوية، لكنّ سائقها الشاب والوافد الجديد شارل لوكلير إلى جانب زميله فيتيل أحرزا الفوز في ثلاث مناسبات متتالية مع تحسّن وتيرة الفريق الإيطالي في التصفيات على نحوٍ دراماتيكي، لكنّ مرسيدس عادت منذ تلك المرحلة إلى وتيرة الفوز من جديد.

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وقال فيتيل أنّ فيراري ظلّت "هادئة للغاية" بعد الأسبوع الأوّل "المدهش" من التجارب الشتوية، لكنّ البداية "المفاجئة" للموسم وقلب مرسيدس للطاولة على رأس غريمتها كشف حقيقة أنّ فيراري لم تكن سريعة بالقدر الكافي.

"عند تلك المرحلة فإنّك لا تستسلم، لكنّك تُدرك أنّك لست في وضع ترغبه" قال فيتيل لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "تصارع في مواجهة نفسك أولًا، لأنك بعيد للغاية في الخلف كي تنافس الآخرين، أو تنافس مرسيدس، التي تصبح أكثر قوة بعد كلّ سباق. كنّا نحاول إيجاد أدائنا القوي أولًا، إذ وبمجرّد بلوغنا ذلك، أدركنا أننا في الخلف".

وتابع: "عندها ومع قدوم السباقات الأوروبية، وإدراكنا أنّه ليس بوسعنا قلب الأمور بين عشية وضحاها، كانت الأمور واضحة للغاية، بأنّ الوضع سيكون صعبًا جدًا".

وقال الألماني أنّ فيراري "سرعان ما باتت واقعية للغاية" حيال آمالها بإنهاء سلسلة الغياب عن البطولات التي تعود إلى موسم 2008.

مع ذلك، أوضح فيتيل أنّه وضمن ظروف كهذه "فإنّك تحاول دفع ذلك بعيدًا، كونك ترغب بإثبات عكس ذلك الواقع".

فقال: "لكنّك عند تلك اللحظة تُخفق من جديد، تفشل مُجددًا في إثبات عكس ذلك الواقع، الأمر أشبه برؤية الحقيقة ومحاولة التعامي عنها في ذات الوقت. ليس ذلك شعورًا رائعًا، لكن يتعيّن عليك تقبّله في نهاية المطاف".

وأكمل: "أعتقد أنّ حقيقة دفعك لذلك الواقع بعيدًا لثلاثة، أربعة أو خمسة سباقات وقولك قبل ذلك بأنّ هذا هو الوضع القائم، فإنّ ذلك يساعد في ذلك الشعور أيضاً. بعد ذلك تحاول وتحاول حتّى تُدرك في مرحلة ما واقعك المرير".

وقد عانى فيتيل بالمقارنة مع زميله الجديد لوكلير لمعظم هذا الموسم، حيث لم يكن هو من سجّل أوّل قطب انطلاق أوّل وأوّل فوز للفريق هذا الموسم.

لكنّ بطل العالم أربع مرّات عاد لسابق تأدياته القوية منذ التحديث الانسيابي الكبير الذي قدّمته فيراري في جائزة سنغافورة الكبرى، إذ اعترف فيتيل بأنّه عانى من أجل امتلاك شعور "التغلّب على كل المعيقات" بعد البداية القوية للموسم في التجارب الشتوية.

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"خسرنا ذلك الشعور، إذ عانينا لفترة طويلة من أجل استعادته. كان من الواضح للغاية سريعًا مع نفتقده، لكن لم يكن من الواضح كيف يُمكننا إصلاح ذلك" قال الألماني.

واختتم: "بعد ذلك وبمجرّد أن باتت كيفية إصلاح ذلك الوضع واضحة، تطلّب الأمر وقتًا، كونه ليس بوسعك فقط الضغط على زر «طباعة الحل». الأمر يتمحور حول الثقة، توقّع الوجهة التالية ومعرفة ما سيحدث. عندها سيكون بمقدورك استخلاص المزيد من نفسك وفي نهاية المطاف من السيارة".