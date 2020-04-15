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فيتيل: فوز فيراري أهم من المعركة مع لوكلير

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فيتيل: فوز فيراري أهم من المعركة مع لوكلير
15-04-2020

قال سيباستيان فيتيل أنّ الفوز بمعركة النقاط الشخصيّة في مواجهة زميله شارل لوكلير لا تعني له الكثير بالمقارنة مع مدى نجاح فيراري في مواجهة منافساتها ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

على خلفيّة موسم لوكلير الأوّل المثير للإعجاب ضمن قلعة مارانيللو العام الماضي، يعلم فيتيل أنّه يحتاج لتقديم أفضل تأدياته من أجل ضمان تمديد عقده مع القلعة الحمراء لموسم 2021.

لكن بالرغم من البعض أسهب في الحديث عن المنافسة الثنائيّة بينهما، قال بطل العالم أربع مرّات أنّ الأمر الوحيد المهمّ بالنسبة له هو أن تُصبح فيراري الأفضل في الفورمولا واحد.

"لا يهم إن كانت لديّ خمس نقاطٍ أكثر أو أقلّ من شارل" قال فيتيل ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "الأمر الأهمّ هو أن نسير نحو الوجهة الصحيحة كفريق".

وأردف: "من الواضح أنّ العام الماضي مثّل خطوة إلى الوراء، كوننا لم نكن أقوياء مثل الأعوام السابقة. هناك أسبابٌ وراء ذلك. نحتاج لفهمها والتأكّد من حلها تمامًا وتحقيق تقدّم إلى الأمام مجدّدًا. حينها سأهتمّ بمسألة النقاط الخمس الأكثر أو الأقلّ، لكنّ هدفنا جميعًا هنا هو التأكّد من أنّ فيراري ستعود إلى الصدارة".

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وقال فيتيل أنّ الطبيعة المتقلّبة للتغطية التي يحظى بها من قبل وسائل الإعلام في الفورمولا واحد، التي تستبعده في لحظة وتعود للإشادة به في أخرى، باتت أكثر حدّة ممّا كانت عليه في الماضي.

وقال الألماني: "تتغيّر الأسئلة كلّ يوم، تتغيّر بعد كلّ نتيجة. لذا أعتقد بأنّ كلّ شيء قصير العمر في هذه الأيّام من هذا المنظور. إن واجهت يومًا سيّئًا فإنّ الوضع يكون كارثيًا في الأسابيع التالية. وإن حظيت بيومٍ جيّد فإنّك الأفضل في الأسابيع التالية".

وأكمل: "دائمًا ما كان الوضع هكذا بشكلٍ ما، لكنّ سرعة التغيير اختلفت. لكن ربّما لا يقتصر ذلك على الفورمولا واحد، ربّما يختبر العالم بأسره ذلك".

وأردف: "لست شخصًا خبيرًا في الأمور الماليّة، لكنّك تحتاج لمتابعة الأسواق الماليّة، تابع سوق الأسهم ليوم وسترى أنّه يتقلّب كثيرًا. إن اتّبعت ذات السلوك قبل 15عامًا، لأُصاب الناس بالذُعر".

ثمّ تابع: "لكن بات من الطبيعي الآن رؤية تقلّبات بـ 2 بالمئة إضافيّة، أو أقلّ بـ 3 بالمئة. كان الناس يقولون قبل 20 عامًا حول تغيّرٍ بـ 3 بالمئة: لدينا مشكلة هنا، نحتاج للتصرّف..".

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