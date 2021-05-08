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فيتيل: "فرصة ضائعة" لو فقدت أستون مارتن الأمل في موسم 2021

يعتقد سيباستيان فيتيل أن فريقه أستون مارتن "سيُضيع فرصة" إذا ما فقد الأمل في موسم 2021 ونقل تركيزه الكامل إلى سيارة الموسم المُقبل في بطولة العالم للفورمولا واحد.

فيتيل: "فرصة ضائعة" لو فقدت أستون مارتن الأمل في موسم 2021

انضم بطل العالم أربع مرات فيتيل إلى صفوف أستون مارتن لهذا الموسم عقب رحيله عن فيراري نهاية الموسم الماضي، حيث يقود بجوار الكندي الشاب لانس سترول.

وكان يأمُل فيتيل أن يُعيد اكتشاف أدائه المفقود بعد العام الصعب الأخير الذي أمضاه مع فيراري، لكنّه أخفق في تسجيل أيّة نقاط بعد مرور السباقات الثلاثة الأولى من هذا الموسم.

حيث عانت أستون مارتن مع سيارتها "أيه.ام.آر21" جرّاء تقليص مستويات الارتكازية تحت القوانين التقنية المعدّلة لهذا العام، ليتواجد الفريق حاليًا في المركز السابع في ترتيب الصانعين.

لكنّ فيتيل يشعر أنه ما يزال هنالك الكثير من العلم يُمكن القيام به على سيارة هذا العام، وأنها ليس من الجيّد التخلّي عن كامل تطويرها بعد وتوجيه كامل التركيز نحو تصميم 2022.

فقال: "لا أعتقد بأن تلك ستكون خطوة جيّدة، ليس الآن. لكن في الحياة عمومًا، تلك الخطوات المختصرة تساعد بشكل كبير".

وأضاف: "هنالك الكثير من الأمور التي ما يزال بوسعنا القيام بها، حيث ما يزال من الممكن أن نحصل على فهم أفضل للسيارة كفريق، لذلك أرى أن عدم القيام بذلك سيمثّل فرصة ضائعة".

وتابع: "السؤال الآن هو كيف يُمكن قياس تلك الفرصة، سواء كان من خلال منصات التتويج والنقاط والانتصارات أو عبر عُملة أخرى".

وأكمل: "أعتقد أنه بالنسبة لنا كفريق، ما يزال بمقدورنا تحسين الكثير من الأمور الصغيرة. لكن في النهاية، تلك هي الأمور التي تصنع الفارق وتقود إلى الهدف. حتى ونحن نعلم بأننا لا ننافس في المراكز التي نودّها، أعتقد بأننا سنستفيد من ذلك الوقت".

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جديرٌ بالذكر أن فيتيل حصل على حزمة تحديثات جديدة نهاية هذا الأسبوع لجائزة إسبانيا الكبرى، وذلك بعدما استخدمها زميله سترول للمرة الأولى في بورتيماو، والتي يأمُل بأن تجلب تماسكًا إضافيًا على السيارة.

حيث قال: "ذلك التحديث النهائي هدفه هو الحصول على مزيد من التماسك. أعتقد بأن الحلبة الأخيرة كانت صعبة للغاية على الجميع مع الرياح، لذلك ينتابني الفضول لمعرفة كيف سيكون الوضع هنا (في إسبانيا). سيكون مختلفًا بعض الشيء على الأرجح".

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