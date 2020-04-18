فيتيل: غياب سباقات الفورمولا واحد "المؤلم" ليس سبباً لاستعجال عودتها

بالرغم من أن بطل العالم أربع مرات عبّر عن شوقه لانطلاق الموسم، لكنه أكد أن أولوية الفورمولا واحد يجب أن تتمحور حول ضمانة سلامة العاملين.

وضمن مقابلة عبر الفيديو من منزله في سويسرا، قال فيتيل: "ذلك مؤلم، أودّ العودة خلف مقود السيارة. لو أردتُ التعبير عن أنانيّتي لقلت أنني أودّ العودة للسباقات، لكن كما تعلمون هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون أموراً مختلفة حالياً، خاصة مع الوضع العالمي الحالي".

وأكمل: "أعتقد أنه في البداية، خلال مجموعة السباقات الأولى، ستكون هناك بعض التنازلات عما اعتدنا عليه. لكن نأمل ألا تكون كثيرة لأننا ومن الواضح نودّ عودة السباقات بالطريقة التي اعتدنا عليها: أي أمام جمهور، متابعين وجوّ رائعٍ، الخ".

وأوضح فيتيل - مدير جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" - أن السائقين يناقشون ظروف عودة الفورمولا واحد و"المسؤولية" التي تحملها الرياضة تجاه العاملين.

حيث قال الألماني: "لقد تكلمنا حيال ذلك لفترة مطوّلة في ’جي بي دي إيه’. أعتقد أنها مسألة صعبة ومعقدة".

وأكمل: "ذلك قرار صعب. أعتقد أنه ومن جهة، لدينا الأولوية القصوى المتمحورة حول صحة الرياضة من ناحية الأعمال".

وأضاف: "لكن من جهة أخرى، لدينا مسؤولية تجاه الأشخاص العاملين في البطولة، وبالطبع، الأهم، الجمهور".

وتابع: "لدينا الكثير من الأشخاص الذين يأتون لحضور السباقات، ونعم، علينا ضمان الاهتمام بأنفسنا، وكذلك الآخرين".

وأردف: "هناك الكثير من الخيارات في الوقت الراهن فيما يتعلق باستئناف الموسم. ما هي الصيغة الأفضل لعودة السباقات؟ سواء أكانت من دون جمهور أو مع جمهور وغير ذلك؟".

واسترسل: "أعتقد أننا جميعنا نودّ عودة الأمور إلى طبيعتها، لكن ليس فقط من أجل الفورمولا واحد، بل من أجل الجميع في العالم بأسره".

واختتم: "لكنني أعتقد أن الدواء الأفضل والوصفة الأفضل: التحلي الصبر".