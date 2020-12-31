فيتيل: على ميك شوماخر أن "يجد طريقه" في الفورمولا واحد

شكّل فيتيل - الذي غادر أسوار فيراري منتقلًا إلى صفوف أستون مارتن للموسم المُقبل - علاقة صداقة قوية مع مايكل شوماخر والد ميك، وذلك قبل حادثة التزلج المروّعة التي تعرض لها بطل العالم سبع مرات في 2013، كما اقترب أكثر من نجله صاحب الـ 21 عامًا، والذي سيخوض أولى مواسمه في الفئة الملكة العام المُقبل مع فريق هاس المرتبط بفيراري لكونه ضمن أكاديميتها للناشئين.

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وبالإضافة إلى كونهما أصدقاء خارج الحلبة، فإنّ فيتيل وشوماخر الإبن قد اجتمعا ليمثلّا فريق ألمانيا في نسخة 2019 من سباق الأبطال في المكسيك، ليواصلا بذلك التقليد الشهير الذي بدأه فيتيل مع مايكل.

وصرّح فيتيل بأن ميك بمقدوره الاعتماد على دعمه بينما يخطو خطواته الأولى كسائق فورمولا واحد، حيث سيُصبح ثالث فرد في عائلته ينافس في قمة رياضة السيارات بعد مايكل وعمه رالف.

"سأكون سعيدًا بمد يد العون له حيثما أستطيع، كونه فتى رائع وبالطبّع تجمعني علاقة خاصة للغاية بوالده" قال فيتيل عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن وصول شوماخر إلى الفورمولا واحد.

وأضاف: "من المؤسف أن مايكل لم يكن قادرًا على متابعة تقدم ميك عن قُرب خلال الأعوام الأخيرة وخطوته الآن نحو الفورمولا واحد. أنا معجب بذلك الفتى، وتجمعنا علاقة جيّدة وأنا سعيد بأن أخبره كل الأمور التي أعلمها".

من جانبه، وصف شوماخر - الذي سيترقى إلى الفورمولا واحد بعد فوزه بلقب الفورمولا 2 - فيتيل بأنّه القدوة والشخصية المُعلّمة بالنسبة له، مثلما كان أبوه بالنسبة لفيتيل.

وتعقيبًا على تلك التعليقات، قال فيتيل: "أشعر بالإطراء طبعًا. فقد شاهدت والده يفوز بسباقات أكثر بكثير مما كان ليراني أفوز بها".

وأكمل: "سأكون سعيدًا بمساعدته، لكنني أعتقد بأنّه من المهم للغاية بالنسبة له أن يجد طريقه الخاص ويرسم سبيلًا يسلكه".

واختتم: "لكن ومثلما ساعدتني الأمور التي أخبرني بها مايكل عندما طلبت منه ذلك، والنصائح التي منحني إياها، فسأحاول فعل ذات الأمر مع ميك. من خلال رؤيتي له كشخص، والمواضع التي بمقدوري مساعدته فيها في حياته، أو على الحلبة مع بعض الأمور التي مررت بها في مسيرتي".