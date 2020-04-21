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فيتيل: على فرق الفورمولا واحد "الاعتناء" ببعضها في هذه الأزمة

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فيتيل: على فرق الفورمولا واحد "الاعتناء" ببعضها في هذه الأزمة
21-04-2020

قال سيباستيان فيتيل أنّ على فرق الفورمولا واحد "الاعتناء" ببعضها البعض خلال أزمة فيروس كورونا من أجل التأكّد من أنّ كلّ فريقٍ يكون قادرًا على تجاوز هذه الفترة والتمكّن من التسابق.

في ظلّ تواصل المحادثات بين الفرق و"فيا" والفورمولا واحد حول محاولة الاتّفاق على أطرٍ لخفض سقف النفقات، أوضح فيتيل أنّ على الفرق عدم التفكير بأنانيّة في الوقت الحاضر.

عوضًا عن ذلك، يرى الألماني بضرورة الحفاظ على ذات عقليّة خطط حزمة القوانين الجديدة التي كان مخطّطًا لها لموسم 2021.

وقال حيال ذلك: "بالنظر إلى القوانين الجديدة فإنّ الفكرة تمحورت حول تقريب السيارات من بعضها البعض، لذا إن ساعد هذا الوضع الخاص الذي نحن فيه بطريقة ما على تقريب السيارات من بعضها من أجل الحصول على تسابق أفضل حينها ورياضة أفضل، فستكون حينها تلك بمثابة تأثيرات جانبيّة جيّدة".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا سنكون قادرين على تقييم ذلك حال اتّخاذ قرارات صلبة وحينها سنرى كيف سيتبلور ذلك على أرض الواقع".

وأكمل: "لكن بالتأكيد باتت بعض الفرق الصغيرة تتساءل عن جدوى تواجدها الآن، والوضع صعبٌ جدًا. لذا كعائلة الفورمولا واحد فإنّ علينا الاعتناء ببعضنا البعض".

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وكانت فيراري قد قدّمت دعمها لتأجيل تقديم قوانين 2021، بالرغم من أنّ ذلك يعني تسابقها لموسمٍ ثانٍ بسيارتها الحاليّة التي تتأخّر عن منافساتها.

ولا يشكّ فيتيل بأنّ فريقه قام بالأمر الصواب، بالرغم من أنّ ذلك قد يُضحّي بفرصه.

وقال: "أعتقد بأنّ تأجيل القوانين إلى 2022 ومن ثمّ النقاش حول بعض التعديلات الأخرى لموسم 2021 يُمثّلان المقاربة المناسبة. تأجيل بعض القوانين هو الصواب بالتأكيد".

وأكمل: "سواءً كان ذلك أفضل أو أسوأ لفيراري، فإنّ المصلحة الطبيعيّة الآن تتمثّل في ما هو أنسب للرياضة ككلّ، وأعتقد بأنّ ذلك هو القرار المناسب للرياضة".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ تلك هي النيّة العامة، النيّة الأكثر أهميّة، لفريق فيراري في الوقت الحاضر".

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