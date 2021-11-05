فيتيل: على ريد بُل عدم تطبيق أوامر الفريق "السيئة" على بيريز في المكسيك

يمتلك بيريز أفضل فرصة في مسيرته للفوز على أرضه وأمام جماهيره في المكسيك نهاية هذا الأسبوع، حيث تعتبر ريد بُل المرشّح الأبرز للفوز في مواجهة غريمتها مرسيدس.

لكن، ومع احتدام المعركة بين زميله ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون على لقب هذا الموسم، فمن الواضح بأنّ ريد بُل ستقوم بكل ما في وسعها لضمان ألّا تتأثّر فرصها بحصد لقب الفورمولا واحد.

وهو ما قد يتبلور إلى سيناريو قد تطبق فيه ريد بُل أوامر الفريق ليضحّي بيريز بالفوز بجائزة موطنه إذا ما تواجد في الصدارة أمام فيرشتابن في المراحل الختامية من السباق.

وبينما يتفهّم فيتيل أن أوامر الفريق تلك ستكون منطقية تمامًا بالنسبة لريد بُل، لكنّه يرى بوجه عام أنّ تدخّلًا كهذا من خط الحظائر ليس أمرًا مرحّبًا به في الفورمولا واحد.

فقال سائق أستون مارتن: "لست مشجّعًا لفكرة أوامر الفريق. هنالك نوعان مختلفان من أوامر الفريق: الأول هو ذلك الذي تطبقه ليتم التخلّي عن مركز ومن ثم استعادته في ذات السباق، إذا ما تواجد السائقان على استراتيجيتين مختلفتين. والثاني هو أوامر الفريق التي تُجبر السائق على التنحّي جانبًا ليتقدم السائق الآخر ويحرز المزيد من النقاط".

وأضاف: "حتى وإذا كان من السهل للغاية تفسير ذلك الموقف، فإنني ما أزال أعتقد أنه أمر سيء وسأظل داعمًا لفكرة عدم تطبيق أوامر الفريق على الإطلاق. نعم، أعتقد بأن لا أحد يحب أوامر الفريق".

وتابع: "إذا ما حدث وتواجد تشيكو في الصدارة، عندها ينبغي أن يبقى في الصدارة. وإذا لم يكن كذلك، فقد تجاوزه أي سائق، سواء كان من مرسيدس أو ريد بُل".

وأكمل: "يُمكنني كذلك تخيّل إذا لم يحدث هذا ومع ذلك سيتعيّن عليه ترك ماكس يمر، لكن فالتيري (بوتاس) تواجد في ذلك الموقف، ولم يكن رائعًا".

من جهته، صرّح بيريز بالأمس أنه ليس من المُجدي مناقشة سيناريو أوامر الفريق في وقت مبكّر كهذا من نهاية الأسبوع.

فقال: "لا أرى جدوى في مناقشة ذلك الأمر الآن. أعتقد بأننا سنرى أولًا على الأرجح أين سنكون يوم السبت وإذا ما سيكون من المُجدي خوض تلك المحادثة. لا ضمانة الآن بأننا سنتواجد في ذلك الموقع. أعتقد بأنها ستمثّل مشكلة كبيرة للفريق. لكننا لم نناقش أيّ شيء".