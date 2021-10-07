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فيتيل: على الفورمولا واحد عدم تجاهل "التكلفة البشرية" لتوسيع روزنامة الفورمولا واحد

من قبل:
, محرر

يرى سيباستيان فيتيل أنه يتوجب على الفورمولا واحد عدم تجاهل "التكلفة البشرية" لتوسيع روزنامة البطولة إلى رقم قياسي في موسم 2022 المقبل.

فيتيل: على الفورمولا واحد عدم تجاهل "التكلفة البشرية" لتوسيع روزنامة الفورمولا واحد

تتجه الفورمولا واحد للكشف عن روزنامة الموسم المقبل خلال الأسبوع المقبل قبيل اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات مع 23 جولة.

وكان ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة بالفعل خطط تقديم روزنامة من 23 جولة، بالرغم من أن موسم 2022 سينتهي في وقت أبكر من الموسم الحالي.

وذلك ما أثار المخاوف حيال إرهاق طواقم الفرق التي ستنتقل من جولة لأخرى، والتضحيات المترتبة على ذلك، خاصة لأولئك الذين سيضطرون للعمل على الحلبة أكثر من أربعة أيام في كل جولة.

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال الضغط الذي ستولده روزنامة من 23 سباقاً على طواقم العمل، أوضح بطل العالم أربع مرات وسائق أستون مارتن، أن ذلك عبارة عن "كمية هائلة من العمل".

فقال: "علينا ألا نتجاهل أننا مجموعة من الأشخاص، وجميعنا بشر، نسافر حول العالم".

وتابع: "لدينا 52 أسبوعاً في العام، 23 منها ستكون عبارة عن جولات، وهناك أوقات لا يمكنك خلالها إقامة السباقات في أغلب الأمكنة حول العالم، ومن الواضح أن هذا يعني موسماً مزدحماً".

وأردف: "يجب أن يكون هدفنا، ضمان طريقة مستدامة لإتمام الموسم، ليس فقط من الناحية البيئية، بل لناحية الموارد البشرية كذلك".

واسترسل: "الجولات بالفعل طويلة، أطول مما نراه على شاشات التلفاز. أعتقد أننا نحن السائقين، الأوفر حظاً، مقارنة بطواقم العمل".

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ويشعر فيتيل أنه من المهم إدارة الموسم بطريقة "تسمح لأطقم العمل بأن تعيش حياة طبيعية خارج العمل الذي تقوم به بعيداً عن العائلة".

فقال: "أغلبهم، سواء أكانوا مهندسين أم ميكانيكيين، أم أفراد ضمن طاقم الفريق، جميعهم لديهم عائلات أو أطفال يرغبون بالاهتمام بهم".

وتابع: "لذا، لا بد من الحذر الكبير حيال الاتجاه الذي نريد سلوكه".

من جهته، كرر دانيال ريكاردو سائق مكلارين وجهة نظر فيتيل، مشيراً إلى أهمية تضافر كامل أفراد الفريق معاً لرفع الروح المعنوية.

فقال: "لا بد من علاقات متينة بين أفراد الطاقم وطواقم الفرق الأخرى كذلك. عندما نكون بعيدين عن عائلاتنا لفترات طويلة، خاصة في الجولات المتتالية، فإنك بحاجة لأشخاص تعتمد عليهم".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك مهم لتخفيف ضغوطات السفر والابتعاد عن العائلة".

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