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فيتيل: على السائقين التشبّث بمواقفهم عند الضرورة بالرغم من أوامر الفريق

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فيتيل: على السائقين التشبّث بمواقفهم عند الضرورة بالرغم من أوامر الفريق
13-11-2019

يرى سيباستيان فيتيل أن التعامل مع أوامر فريقه فيراري في الفورمولا واحد مختلف عن حادثة ريد بُل المثيرة للجدل، لكنه يعتقد بأنه على السائقين "التشبّث بمواقفهم" في حال دعت الضرورة.

حاولت فيراري وبشكل علنيّ تطبيق أوامر الفريق على فيتيل وزميله شارل لوكلير هذا الموسم، بينما كرّر ماتيا بينوتو مدير الفريق عدة مرات اعتقاده بأن العلامة الإيطالية ستستفيد من ذلك في حال نجحت بالسيطرة على سائقَيها.

لكن، لم يسر الأمر وفقاً لما كان مخططاً له في بعض الأحيان، إذ كانت جائزة روسيا الكبرى أكبر مثال على ذلك حين تجاوز فيتيل زميله الشاب لوكلير خلال الانطلاقة لكنه لم يقم بإعادة المركز لاحقاً، ولم يمتثل للاتفاقية التي تمت قبل السباق والتوجيهات التي أعطيت له خلال السباق كذلك.

ويمكن مقارنة هذه الحادثة بما قام به فيتيل نفسه موسم 2013 خلال جائزة ماليزيا الكبرى، حين تجاهل الألماني أوامر فريقه ريد بُل بعدم مهاجمة زميله مارك ويبر، حيث تجاوزه ليخطف الصدارة.

وأوضح فيتيل مباشرة بعد سباق جائزة روسيا الكبرى أنه لم يكن يعتقد بأنه قد تجاهل ما تمّ الاتفاق عليه قبل السباق، لكنه وبعد التفكير فيما حصل ومناقشة المسألة مع الفريق، اعترف لاحقاً أنه لم يتخذ القرار الصائب.

وضمن تعليقه على مسألة أوامر الفريق، قال فيتيل في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "داخل السيارة يكون من الصعب في بعض الأحيان فهم كل شيء، لأنك لا ترى كل شيء".

وأكمل: "لذا الأمر يعتمد على الوضع حقاً. ولا أعتقد أنه بوسعنا التعميم، وأن نقول ’لقد كان محقاً أو لقد كان مخطئاً’".

وتابع: "من الواضح أنك لو نظرت إلى المسألة حينها مع مارك (ويبر)، فإن الوضع حينها كان مختلفاً، لأننا كنا نعمل كفريق معاً وللكثير من السنوات، ولا أعتقد أننا كنا متناغمين بشكل جيد معاً!".

وأردف: "من ثم جاء اليوم الذي طُلب مني القيام بأمر ما، لكنني لم أتلقَ أي معروف من قبل! لذا لمَ يجب عليّ تقديم معروف الآن؟".

وأضاف: "لذا، كان وضعاً مختلفاً بعض الشيء، لكن في نهاية المطاف عليك الاهتمام بنفسك".

واسترسل: "عليك أن تدافع عن نفسك وعما تعتقد أنه صحيح".

واستكمل: "إن كان قرارك لاحقاً، صحيحاً أم خاطئاً، فتلك مسألة أخرى".

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بالمقابل، يرى فيتيل أن قدرة السائق على التمتع ببعض الأنانية قد تناقصت مقارنة بالمواسم السابقة في الفورمولا واحد التي باتت "رياضة جماعية بشكل أكبر".

لكن، أوضح الألماني أن الحاجة إلى وضع مصلحة الفريق أولاً قد باتت أكثر وضوحاً منذ انضمامه إلى فيراري عام 2015.

فقال: "إنه وضع صعب، خاصة في هذه الأيام. لو قارنّاها بحقبة السبعينات، الثمانينات وأوائل التسعينات، حينها كان السائق هو محور التركيز الأساسي".

وأكمل: "أنت بحاجة إلى فريق حولك، لكنني أعتقد أنه وفي يومنا هذا يمكنك حمل المزيد من المسؤولية للجميع حولك، الأفراد الذين يدعمونك، ويدعمون الفريق".

واختتم: "خاصة مع فيراري. لكن من العدل القول بأن الفريق أكبر من أي شيء آخر. أكبر من السائق".

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