فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا

المشاركات
التعليقات
فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا
من قبل:
, محرر

اعترف سيباسيتان فيتيل بأنّ الوضع الحالي بات مزعجًا للغاية، وأنّه حينما تظن بأنّ الأمور لا يُمكن أن تسوء أكثر من ذلك، فإنّها تُصبح دومًا أسوأ فأسوأ، وذلك بعد انسحابه من سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

انطلق فيتيل من المركز الـ 17 في مونزا، قبل أن يواجه مشكلة في المكابح تسببت في انسحابه، حيث صرّح الألماني بأنّه ما يزال يحظى بذات الشعور، وهو أنّه لا يعلم ما يُمكن أن يفعله في الوقت الحالي لتحسين الوضع.

"يخالجني ذات الشعور، حيث لا أعرف ما يُمكن أن أفعله في الوقت الحالي" قال فيتيل.

وأضاف: "قد تظن بأنّ الوضع لا يُمكن أن يسوء أكثر، لكنّه دومًا ما يُصبح أسوأ فأسوأ. لن أقول أنّني أشعر بالإحباط، لكن الأمر بات مزعجًا للغاية. ليس لديّ خيار سوى أن أواصل بطريقة ما، لكن الوضع ليس ممتعًا".

وبالحديث عن المشاكل التي تسببت في انسحابه قال سائق فيراري: "في بداية السباق علمت بأنّنا نواجه مشاكل مع المكابح الخلفية. المكابح اليسرى أولًا ثم اليُمنى. حاولت عدم الضغط على المكابح، لكنّني خسرت بعد ذلك الضغط عليها عندما حاولت الكبح بالتوجه إلى المنعطف الأوّل، كان الأمر واضحًا حينها".

وتابع: "لا اعلم من أين أتت المشكلة ولماذا، لكن الأمر الجلّي كان أنّني لم يعد لديّ مكابح".

وأكمل: "لم أرَ أو أسمع شيئًا قبل انزلاق السيارة. لاحظنا بالفعل وجود أمر خاطئ في اللفات السابقة. ليس ذلك السباق الأوّل الذي نواجه فيه زحامًا، حتى وإن كان الزحام لا يسهّل دومًا من عملية تبريد المكابح، لكنّ أمرًا ما سار على نحوٍ خاطئ بكل تأكيد منذ البداية".

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بالذنب فيما حدث، قال الألماني: "ما حدث قد حدث. هذا العام سيكون صعبًا علينا. وما يخص العام المُقبل لم يعد يشغل تفكيري. ربما الفريق اختار وجهة مختلفة بعيدًا عني، لكنني وكما قلت سأحاول القيام بمهامي حتى نهاية العام. لكن بالطبع لن يكون ذلك سهلًا عندما لا تسير الأمور على نحوٍ جيّد بهذا الشكل".

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى 2020

المقال السابق

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى 2020

المقال التالي

غاسلي يهزم "جنون" مونزا ويُحقّق فوزًا غير متوقّع

غاسلي يهزم "جنون" مونزا ويُحقّق فوزًا غير متوقّع
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الكاتب أحمد مجدي

الأكثر شعبية اليوم

غاسلي يهزم "جنون" مونزا ويُحقّق فوزًا غير متوقّع
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

غاسلي يهزم "جنون" مونزا ويُحقّق فوزًا غير متوقّع

فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا

ريكاردو: هيمنة مرسيدس في التصفيات بعد حظر ضبط الحفلة "أمر ممتع"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: هيمنة مرسيدس في التصفيات بعد حظر ضبط الحفلة "أمر ممتع"

وولف تحدث إلى هورنر حول تعليقاته بشأن تفضيل مرسيدس لهاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف تحدث إلى هورنر حول تعليقاته بشأن تفضيل مرسيدس لهاميلتون

هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا

وولف: عقوبة هاميلتون "قاسية جدًا" في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: عقوبة هاميلتون "قاسية جدًا" في النمسا

هاميلتون يشعر "بالحزن يخيّم على قلبه" بعد وفاة بوزمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يشعر "بالحزن يخيّم على قلبه" بعد وفاة بوزمان

مكلارين: معركتنا ليست مع مرسيدس في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: معركتنا ليست مع مرسيدس في مونزا

أحدث الأخبار

غاسلي يهزم "جنون" مونزا ويُحقّق فوزًا غير متوقّع
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

غاسلي يهزم "جنون" مونزا ويُحقّق فوزًا غير متوقّع

فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى 2020

ريسينغ بوينت تسحب استئنافها على حُكم "فيا" في قضية قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت تسحب استئنافها على حُكم "فيا" في قضية قنوات تهوية المكابح

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

غاسلي يهزم "جنون" مونزا ويُحقّق فوزًا غير متوقّع

36د
2
فورمولا 1

فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا

3
فورمولا 1

ريكاردو: هيمنة مرسيدس في التصفيات بعد حظر ضبط الحفلة "أمر ممتع"

4
فورمولا 1

وولف تحدث إلى هورنر حول تعليقاته بشأن تفضيل مرسيدس لهاميلتون

5
فورمولا 1

هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا

أحدث الأخبار

غاسلي يهزم "جنون" مونزا ويُحقّق فوزًا غير متوقّع
فورمولا 1

غاسلي يهزم "جنون" مونزا ويُحقّق فوزًا غير متوقّع

فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا
فورمولا 1

فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى 2020

ريسينغ بوينت تسحب استئنافها على حُكم "فيا" في قضية قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1

ريسينغ بوينت تسحب استئنافها على حُكم "فيا" في قضية قنوات تهوية المكابح

ريكاردو: هيمنة مرسيدس في التصفيات بعد حظر ضبط الحفلة "أمر ممتع"
فورمولا 1

ريكاردو: هيمنة مرسيدس في التصفيات بعد حظر ضبط الحفلة "أمر ممتع"

أحدث ملفات الفيديو

ما الذي يعنيه رحيل عائلة ويليامز لمستقبل فريق الفورمولا واحد؟ 05:00
فورمولا 1

ما الذي يعنيه رحيل عائلة ويليامز لمستقبل فريق الفورمولا واحد؟

عندما غيّرت رينو الفورمولا واحد إلى الأبد 03:18
فورمولا 1

عندما غيّرت رينو الفورمولا واحد إلى الأبد

لفة على مسار حلبة البحرين المعدل 01:06
فورمولا 1

لفة على مسار حلبة البحرين المعدل

شرح إعدادات محرك الفورمولا واحد 04:44
فورمولا 1

شرح إعدادات محرك الفورمولا واحد

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: مونزا ملكة السرعة 02:12
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: مونزا ملكة السرعة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.