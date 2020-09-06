فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا

انطلق فيتيل من المركز الـ 17 في مونزا، قبل أن يواجه مشكلة في المكابح تسببت في انسحابه، حيث صرّح الألماني بأنّه ما يزال يحظى بذات الشعور، وهو أنّه لا يعلم ما يُمكن أن يفعله في الوقت الحالي لتحسين الوضع.

"يخالجني ذات الشعور، حيث لا أعرف ما يُمكن أن أفعله في الوقت الحالي" قال فيتيل.

وأضاف: "قد تظن بأنّ الوضع لا يُمكن أن يسوء أكثر، لكنّه دومًا ما يُصبح أسوأ فأسوأ. لن أقول أنّني أشعر بالإحباط، لكن الأمر بات مزعجًا للغاية. ليس لديّ خيار سوى أن أواصل بطريقة ما، لكن الوضع ليس ممتعًا".

وبالحديث عن المشاكل التي تسببت في انسحابه قال سائق فيراري: "في بداية السباق علمت بأنّنا نواجه مشاكل مع المكابح الخلفية. المكابح اليسرى أولًا ثم اليُمنى. حاولت عدم الضغط على المكابح، لكنّني خسرت بعد ذلك الضغط عليها عندما حاولت الكبح بالتوجه إلى المنعطف الأوّل، كان الأمر واضحًا حينها".

وتابع: "لا اعلم من أين أتت المشكلة ولماذا، لكن الأمر الجلّي كان أنّني لم يعد لديّ مكابح".

وأكمل: "لم أرَ أو أسمع شيئًا قبل انزلاق السيارة. لاحظنا بالفعل وجود أمر خاطئ في اللفات السابقة. ليس ذلك السباق الأوّل الذي نواجه فيه زحامًا، حتى وإن كان الزحام لا يسهّل دومًا من عملية تبريد المكابح، لكنّ أمرًا ما سار على نحوٍ خاطئ بكل تأكيد منذ البداية".

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بالذنب فيما حدث، قال الألماني: "ما حدث قد حدث. هذا العام سيكون صعبًا علينا. وما يخص العام المُقبل لم يعد يشغل تفكيري. ربما الفريق اختار وجهة مختلفة بعيدًا عني، لكنني وكما قلت سأحاول القيام بمهامي حتى نهاية العام. لكن بالطبع لن يكون ذلك سهلًا عندما لا تسير الأمور على نحوٍ جيّد بهذا الشكل".