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فيتيل عازم على إنهاء موسمه الأخير الصعب مع فيراري "بكرامة"

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فيتيل عازم على إنهاء موسمه الأخير الصعب مع فيراري "بكرامة"
من قبل:
, محرر

يرغب سيباستيان فيتيل بأنّ يُنهي مسيرته مع فيراري في الفورمولا واحد "بكرامة وإجلال"، مُعترفًا بأنّ موسمه الأخير مع القلعة الحمراء "لم يكن الأسهل".

ستة سباقات متبقية أمام بطل العالم أربع مرات فيتيل قبل مغادرته صفوف فيراري، وذلك بعدما آثر الفريق عدم تجديد عقده لما بعد هذا الموسم.

وسينضمّ الألماني إلى صفوف ريسينغ بوينت لموسم 2021 عندما يتغيّر اسم الفريق إلى أستون مارتن.

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ويحتل فيتيل حاليًا المركز الـ 13 في ترتيب بطولة السائقين بعد معاناته من أجل مُجاراة زميله بالفريق شارل لوكلير خلال الموسم، حيث سجّل أقل من ثُلث النقاط التي سجّلها المونغاسكي (17 إلى 63).

وقد أشاد فيتيل بأداء لوكلير وكيف أنّه "قام بعمل جيّد للغاية" وأنّه بدا قادرًا "بانتظام على استخلاص أقصى أداء من السيارة"، كما أقرّ بمعاناته المتزايدة على مدار موسم 2020.

فقال: "من جهتي، أعتقد بأنّه موسم صعب للغاية، وظروف مختلفة جدًا خلاله".

وأضاف: "لا أخوض على الأرجح الموسم الأكثر سلاسة هذا العام فيما يتعلّق بما يُمكنني القيام به، ولست في الوضع الأسهل كذلك. لكنني عازم على تقديم كلّ ما لديّ للتحسّن من أجل إنهاء هذا العام بأفضل طريقة والعودة إلى الموقع الذي أعلم أنّ بمقدوري التواجد فيه".

في المقابل، قال فيتيل أنّ حظي "بشرف كبير" بالقيادة لصالح فيراري، وأنّه رُغم حماسته لخطوته التالية مع أستون مارتن، إلّا أنّه يرغب بإنهاء مسيرته مع الحصان الإيطالي "بكرامة".

فقال: "مثل كلّ شيء، تصل الأمور إلى نهايتها، لذلك أنا أتطلّع بالفعل للفصل الجديد الذي سيبدأ في مسيرتي العام المُقبل. لكن وقبل أن يبدأ، وكما قلت، سأحاول أن أختتم فصلي هنا بكرامة من خلال العودة سويًا مع الفريق وتقديم الأداء الذي أعلم أن بمقدوري الظهور به، وتجاوز كل تلك العقبات، ومن ثمّ الاستعداد للفصل التالي".

واختتم: "لا أعتقد بأنّني ذلك الشخص الذي تغلب عليه العاطفة في النهاية ويصبح عاطفيًا للغاية. أعتقد أنّني شخص واقعي يدرك أن الأمور وصلت إلى نهايتها. وكما قلت، الوضع في الفريق الآن مختلف ربما عما كان قبل عام أو عامين، أين نحن الآن، وإلى أين نتجه".

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الكاتب أحمد مجدي

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