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فيتيل: ضم ويتمارش "صفقة قوية" لصالح أستون مارتن

رحّب سيباستيان فيتيل بقدوم مدير مكلارين السابق في الفورمولا واحد مارتن ويتمارش إلى صفوف أستون مارتن، واصفًا ضمّه "بالصفقة القوية".

فيتيل: ضم ويتمارش "صفقة قوية" لصالح أستون مارتن

بات التوقيع مع ويتمارش أحدث صفقة رفيعة المستوى تقوم بها أستون مارتن وسط عملية التوسّع الكبيرة التي يمرّ بها الفريق تحت إدارة المالك الجديد لورانس سترول، حيث انضمّ كمدير تنفيذي للمجموعة الشهر الماضي.

ويمثّل ذلك عودة ويتمارش إلى دور في الفورمولا واحد بعد مسيرته على رأس مكلارين من 2009 إلى 2014، حيث سيُشرف على قسم تقنيات الأداء الجديد في أستون مارتن كأحد أعضاء فريق الإدارة العُليا لدى الصانع البريطاني.

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وأوضح بطل العالم في الفورمولا واحد أربع مرات فيتيل أنّه وبينما لا يعرف ويتمارش بشكل جيّد، إلّا أنّه واثق بأنّ تلك الخطوة تمثّل إضافة قوية أخرى في طريق دفع أستون مارتن كي تصبح فريقًا منافسًا على اللقب.

فقال: "أعرف مارتن من الفترة التي غادر فيها البطولة، لم أعمل معه مطلقًا ولا أعرفه بشكل جيّد كفاية للحكم عليه. لذلك أعتقد أننا بحاجة لأن نكون منفتحين".

وأضاف: "نرغب بالطبّع في تعزيز وتقوية الفريق، وإلّا لن تكون هنالك جدوى من ضم أشخاص جُدد. لذلك أرى بأنّ تلك صفقة قوية، وآمُل أن تساعدنا في بلوغ أهدافنا للمستقبل".

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من جهته وصف زميل فيتيل بالفريق لانس سترول قدوم ويتمارش "بالمثير للغاية"، وأنه سيُضيف للنمو الأخير الذي شهدته أستون مارتن ولا سيّما مع المصنع الجديد الذي من المقرر أن يكتمل بناؤه بحلول أوائل العام 2023 على أقل تقدير.

فقال: "مارتن كان مع مكلارين لفترة طويلة عندما كانوا ناجحين للغاية، إذ أعتقد بأنّ قدومه إلينا مثير للغاية من أجل المساعدة في نمو هذا الفريق".

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