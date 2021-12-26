فيتيل: شوماخر قام "بعمل رائع" مع سيارة هاس الضعيفة في 2021

صعد شوماخر إلى الفورمولا واحد في 2021 بعدما حقق لقب الفورمولا 2 في 2020 ضمن موسمه الثاني، لكنه عانى من أجل أن يبزغ نجمه مع فريق هاس صاحب الأداء الضعيف.

وعادة ما تذيّل شوماخر وزميله نيكيتا مازيبين جداول الأزمنة، ليُكملا الموسم من دون نقاط بينما وضعت هاس كامل ما لديها من بيض في سلّة 2022، بعد أن اتّخذت قرار عدم تطوير سيارتها لموسم 2021.

وبالرُغم من موسمه الأول الصعب في البطولة، فقد كانت هنالك بعض اللحظات البارزة لنجل الأسطورة مايكل شوماخر الذي تمكن بأريحية من التفوق على مازيبين على صعيد الوتيرة والمرور في مناسبتين إلى القسم الثاني للتصفيات في فرنسا وتركيا.

وقد صرّح فيتيل، رفيق شوماخر في البطولة ومعلّمه، أنه وبينما من الصعب الحكم على جودة الموسم الأول لمواطنه في الفورمولا واحد، لكنّه أشار إلى أنّ الألماني الشاب قام "بعمل رائع مع سيارة ضعيفة كهذه".

فقال: "حسنًا، أعتقد أنه من الصعب الحكم على موسمه كون السيارة كانت متأخّرة جدًا في الخلف".

وأضاف: "لكن وبالنسبة لأولئك الذين يراقبون عن كثب، وأنا منهم بالطبّع، فقد قام بعمل رائع مع سيارة ضعيفة كهذه كي يصل بها إلى القسم الثاني للتصفيات في مناسبتين، وأن يقدم تأديات قوية في السباق وينافس بعض السيارات الأسرع بكثير، أو أن يبقى ضمن المنافسة مع سيارة من المفترض أنها أسرع بكثير".

وتابع: "ذلك جهد رائع منه، ويمكنني القول بأنه رفع بشكل كبير من وضع كامل الفريق، ولا سيّما مع الانطلاقة الضعيفة منذ بداية الموسم كونه لم يكن هنالك تطوير، وكانوا بعيدين للغاية في الخلف".

وأكمل: "كما أنه وبخلاف العمل الذي قام به على الحلبة، وبعض الأخطاء الصغيرة للغاية التي تقع في موسمك الأول، فقد قام بعمل رائع خارج الحلبة كذلك. لذلك أتمنى أن يحصل على سيارة أفضل بكثير في العام المُقبل حتى يتسنّى له إظهار قدراته".