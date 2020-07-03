فيتيل سيمتثل لأوامر الفريق بالرغم من رحيله عن فيراري

أعلنت فيراري شهر مايو/أيار الماضي أنها لن تواصل الاستعانة بخدمات بطل العالم أربع مرات مع انتهاء الموسم الجاري، حيث سينضم كارلوس ساينز الابن إلى صفوف الحصان الجامح بديلاً عن الألماني.

وكشف فيتيل البارحة أن فيراري لم تقدم له عرضاً على الإطلاق في 2020، وأنه "تفاجأ" حين تلقى خبر خروجه من الفريق.

وتصاعد التوتر بين فيتيل ولوكلير خلال عدة مناسبات في موسم 2019 حين طبقت فيراري أوامر الفريق، بينما تصادما أثناء المنافسة المحتدمة بينهما في سباق البرازيل.

وأوضح فيتيل أنه وبالرغم من تأكيد رحيله عن فيراري، لكنه لن يغير مقاربته في اتباع أوامر الفريق في حال تطلب الأمر ذلك.

فقال: "أعتقد أن هذا العام صعب للغاية، لأننا لا نعلم نوعية الموسم الذي سنخوضه. لا ندري مستوى تنافسيتنا كذلك".

وأكمل: "لكن بالتأكيد، في حال تطلب الوضع ذلك (تطبيق أوامر الفريق)، حينها أعتقد أن كلا السائقين سيساعدان بعضهما البعض".

وتابع: "لا أعتقد أن ذلك له علاقة بحقيقة انتهاء عقدي، وخروجي من الفريق".

وأردف: "لكن كما قلت، من الواضح أنك تتحدى نفسك. أنا لن أحاول تسهيل المهمة على لوكلير في المنافسة".

واستكمل: "أعتقد أننا نافسنا بعضنا في السابق، وسنواصل على هذا المنوال".

من جهته، يتفق لوكلير مع فكرة أنه لن يكون هناك تغيير في أوامر الفريق، حيث أكد على أهمية العمل كفريق واحد.

فقال أصيل موناكو: "لا أعتقد أن ذلك سيغير المقاربة، بالمقارنة مع المواسم الأخرى".

وأكمل: "العام الماضي، كنا ننافس بعضنا البعض، وفي بعض الأحيان كنا بحاجة للعمل كفريق، وهو الأمر الأهم على الدوام".

وتابع: "من المفيد لنا على الدوام العمل كفريق. ستكون هناك مواقف تتجلى فيها أهمية العمل كفريق".

ويرى لوكلير أنه وبالرغم من بعض اللحظات المحتدمة خلال المنافسة مع فيتيل الموسم الماضي، لكنه كان يشعر بوجود مستوى من الاحترام بينهما طوال موسمه كناشئ.

فقال: "لقد تعلمت الكثير من فيتيل كزميل، وسأواصل ذلك حتى نهاية الموسم".

وأكمل: "ليس فقط كسائق، ولكن كشخص، لقد كان وجوده ممتعاً".

واختتم: "خضنا معارك على الحلبة وفي بعض الأحيان لم تنتهِ كما كنا نريد، لكننا على الدوام حافظنا على الاحترام بيننا خارج الحلبة، وذلك أمر جيد".