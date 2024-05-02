فيتيل سيقود سيارة مكلارين 1993 تكريماً لذكرى إيرتون سينا في إيمولا
سيقود سيباستيان فيتيل بطل العالم السابق 4 مرات في الفورمولا واحد، سيارة مكلارين 1993 في إيمولا خلال جائزة إيميليا رومانيا الكبرى تكريماً لأيقونة البطولة البرازيلي الراحل إيرتون سينا.
الصورة من قبل: جي إي بي صور لات
خسر سينا حياته في حادثة مأساوية في جائزة سان مارينو الكبرى يوم الأول من مايو 1994.
ومع مرور ذكرى 30 عاماً على وفاته، ستقام مراسم تكريم واسعة للأسطورة البرازيلية، حيث تأتي جولة إيمولا مباشرة بعد ميامي ضمن الروزنامة الحالية.
وسيقود فيتيل، بطل العالم السابق 4 مرات، سيارة سينا، مكلارين أم.بي4/8 لموسم 1993، تكريماً لذكرى النجم الراحل.
حيث قال فيتيل في فيديو على منصة "إنستاغرام": "لم يكن إيرتون سينا سائقاً أقيّمه عالياً وحسب لكونه أحد أفضل السائقين في التاريخ، لكن كان رجلاً بشغف رائع".
وأكمل: "مرت 30 عاماً منذ حادثته، وأودّ إهداء التكريم إلى سينا".
Photo by: JEP / Motorsport Images
وتابع: "سأتواجد في إيمولا لأقود سيارته: مكلارين أم.بي4/8. آمل أن أراكم يوم الأحد، 19 مايو".
ومن المعروف عن فيتيل اهتمامه الكبير بتاريخ الفورمولا واحد، حيث امتلك سيارة أم.بي/8 إضافة إلى سيارة نايجل مانسل ويليامز أف.دبليو14بي لموسم 1992، والتي قام بعرضها في عدة مناسبات منذ اعتزاله الفورمولا واحد في 2022.
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