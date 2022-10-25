فيتيل "سيفتقد الأدرينالين" الذي شعر به في معركة اللفة الأخيرة مع ماغنوسن في أوستن

مع تمتّع الفريق المتمركز في سيلفرستون بصعود مفاجئ في مستوى الأداء على حلبة الأمريكيتين، فقد نافس فيتيل وزميله لانس سترول على مركز أفضل البقية في المراحل المبكرة من السباق.

لكن بينما انسحب سترول بسبب حادثته مع فرناندو ألونسو سائق ألبين، والتي ترتّب عليها تلقيه عقوبة التراجع 3 مراكز في سباق المكسيك المُقبل، فقد أوشك سباق فيتيل كذلك على الانتهاء بشكل كارثي بسبب وقفة صيانة بطيئة.

لكن الألماني - الذي سيعتزل من الفورمولا واحد نهاية هذا الموسم - قاتل للعودة إلى المركز الثامن مع تجاوزين رائعين على أليكس ألبون وكيفن ماغنوسن، كان الأخير فيهما في اللفة الأخيرة من السباق.

"بالطبع سأفتقد تلك اللحظات. لا شك في ذلك" قال فيتيل، مُضيفًا: "لكنني فكرت طويلًا قبل اتخاذ القرار (الاعتزال) وكذلك فكرت حيال تلك اللحظات وأنني سأفتقد الأدرينالين وكل هذه الأمور".

وتابع: "أجزاء مني ستفتقد كل ذلك بالتأكيد، وأجزاء أخرى تتطلع إلى ما هو قادم بطبيعة الحال".

هذا وتعيّن على فيتيل أن يكون جريئًا في تجاوزيه على ألبون وماغنوسن بسبب افتقار سيارته أستون مارتن للسرعة القُصوى من أجل التجاوز مع دي آر اس على المقاطع المستقيمة.

حيث قال: "لم نمتلك للأسف الوتيرة على المقاطع المستقيمة للتجاوز بأريحية، لذلك تعين عليّ تجربة بعض الأمور غير الاعتيادية، إما على المكابح أو في مقاطع غير معتادة، وفعلت ذلك ونجح في معظم الوقت".