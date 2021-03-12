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فيتيل سيسابق بخوذة زهرية في 2021 بعدما أصبح سفيرًا لشركة "بي دبليو تي"

سيخوض سيباستيان فيتيل موسم 2021 في الفورمولا واحد مرتديًا خوذة زهرية بالكامل، وذلك بعد توقيع صفقة لبصبح سفيرًا لشركة معالجة المياه "بي دبليو تي".

فيتيل سيسابق بخوذة زهرية في 2021 بعدما أصبح سفيرًا لشركة "بي دبليو تي"

أمضى الألماني معظم مسيرته الأخيرة وهو يسابق بخوذة بيضاء شهدت بشكل كبير خطوطًا بألوان علم بلاده، لكن وقُبيل مشاركته الرسمية الأولى مع أستون مارتن، كشف فيتيل عن تصميم جديد بالكامل لخوذته لهذا الموسم جرّاء شراكته مع "بي دبليو تي".

وقد أتمّت الشركة النمساوية - والمشهورة بتصاميم ألوانها القائمة على اللون الزهري - مؤخّرًا صفقة رعاية جديدة مع أستون مارتن، لكنّ السيارة لن تكون مطلية بالكامل بألوان علامتها كما كان الحال في 2020.

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إذ عوضًا عن ذلك، شهدت سيارة أستون مارتن "أيه.ام.آر21" بلون السباقات البريطانية الأخضر فقط بعض الخطوط الزهرية إثر صفقة "بي دبليو تي".

لذا، وفي محاولة لتعزيز ظهورها وتواجدها في البطولة، دخلت "بي دبليو تي" في شراكة مع فيتيل كي يسابق بخوذة زهرية جديدة ضمن حملة لجعل مياه الشرب الصحية متاحة حول العالم مباشرة من الصنابير، عوضًا عن القارورات البلاستيكية.

كما ستحمل خوذة فيتيل الرسالة "غيّر العالم، رشفة برشفة" على القسم الخلفي منها.

وتعقيبًا منه على تلك الشراكة قال فيتيل: "المستقبل مهم، وعلينا بذل كل ما لدينا لحماية الكوكب على النحو الأفضل من أجل الأطفال والشباب. نتشارك جميعًا تلك المسؤولية وإذا ما تكاتفتنا، سيكون بمقدورنا صنع الفارق".

وأضاف: "كسائق فورمولا واحد، أعتقد أنّه من الصائب التوعية بذلك المشروع. أنا مسرور أنني وجدت شريكًا في بي دبليو تي يتشارك ذات المنظور والأهداف. من خلال تقليص كمية النفايات البلاستيكية، سيكون بوسعنا جعل العالم أفضل بعض الشيء، رشفة برشفة".

جديرٌ بالذكر أنّ شراكة فيتيل مع "بي دبليو تي" تأتي في ذات الوقت الذي أعلنت فيه الفورمولا واحد عن إلزام كامل طاقمها بعدم استخدام قوارير الاستخدام الواحد في البادوك هذا العام، حيث يشكّل ذلك جزءًا من دفع الرياضة نحو ضمان أنه وبحلول العام 2025، لا يوجد شيء يُستحدم في حلبات سباق الفورمولا واحد لا يُمكن إعادة تدويره أو استخدامه.

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

تصوير: أستون مارتن

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