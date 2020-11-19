فيتيل سيخبر لوكلير بأنه لا حاجة ليقسو على نفسه إثر خسارة منصة تتويج "غير مهمة" في تركيا

غضِب لوكلير من نفسه كثيرًا إثر ارتكابه خطأ في اللفة الأخيرة فتح الباب أمام سيرجيو بيريز وفيتيل لتجاوزه إلى منصة التتويج على حلبة اسطنبول بارك.

وضمن رسائله عبر اللاسلكي عقب السباق، قال لوكلير غاضبًا بأنّه تصرّف "بغباء" على غرار باكو العام الماضي عندما انزلق على إطارات باردة في التصفيات.

"لقد قمت بعمل سيء للغاية. قمت بعمل مريع جدًا" قال لوكلير عبر لاسلكي الفريق عقب سباق تركيا، قبل أن يحاول فريق فيراري في خط الحظائر تهدئته.

وكان فيتيل أكبر المستفيدين من خطأ لوكلير، حيث منح ذلك الألماني أوّل منصة تتويج له هذا الموسم، ضمن ما سيكون آخر موسم له مع فيراري كذلك.

وبالحديث عمّا حدث في المنعطفات الأخيرة من سباق تركيا والغضب الذي شعر به زميله، اعترف فيتيل بأنّ لوكلير بحاجة لمن يوضّح له بأنّ خسارة منصّة تتويج بسيطة هي أمر غير مهم كي يقسو على نفسه بهذا الشكل في مقابل قدرته على أن يكون بطلًا للعالم في المستقبل.

فقال: "أعتقد بأنّ تواجد شارل بجواري في الفريق، جعلني أرى فيه نفسي في بعض الأحيان. إنّه أصغر بكثير، كما أنّه سريع للغاية وأعتقد بأنّ الواقع هو - وأنا لم أحظ بفرصة التحدث معه بعد لإخباره ذلك - أن التواجد على منصّة التتويج من عدمه يعد أمرًا غير مهم بعض الشيء بالنسبة له. فما تزال أمامه الكثير من السنوات والعديد من منصات التتويج التي سيعتليها، وهو أمر أنا متأكد منه".

وأضاف: "من الطبيعي أن يكون غاضبًا، فقد ارتكب خطأ وخسر منصة تتويج، لكن وكما قلت، بالنظر إلى الصورة الأكبر، فإنّها لم تكن على الأرجح بهذا القدر من الأهمية بالنسبة له".

وعلى الرُغم من أنّ فيتيل ولوكلير لم تجمعهما دومًا أفضل العلاقات، ولا سيّما بعد لحظات مثل تصادمهما الشهير في البرازيل العام الماضي وفي جائزة ستيريا الكبرى هذا الموسم، لكنّهما عملا سويًا بشكل جيّد كزميلين خلال هذا العام.

وقد أصرّ فيتيل - الذي سينتقل إلى صفوف أستون مارتن العام المُقبل - على أنّه لم تكن هنالك أيّة ضغائن شخصية حول ما حدث في اللفة الأخيرة في تركيا.

حيث قال: "أعتقد بأنّني ناضج بالقدر الكافي، حيث لا أترك مطلقًا مثل هذه الأمور توتّر العلاقة بيننا. أنا سعيد من أجل أي شيء يحققه هو وسوف يحققه في المستقبل كونه فتى جيّد".

واختتم: "لقد كان سباقًا صعبًا بكل تأكيد، وأرى بأنّنا جميعًا كنا قريبين جدًا من خسارة مراكزنا تمامًا في مراحل مختلفة. ولكن بالتأكيد يكون الأمر مؤلمًا أكثر عندما يحدث ذلك في اللفة الأخيرة".