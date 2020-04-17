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فيتيل سيبدأ بتجربة سباقات المحاكاة أخيرًا

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فيتيل سيبدأ بتجربة سباقات المحاكاة أخيرًا
17-04-2020

كشف سيباستيان فيتيل بأنّه سينضمّ إلى العديد من منافسيه في بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن سباقات المحاكاة قريبًا، وذلك بعد أن استلم جهازه الخاص في الأيّام القليلة الماضية.

ابتعد بطل العالم أربع مرّات في الفترة الماضية عن الانضمام إلى ركب السائقين المتوّجهين نحو سباقات الرياضات الإلكترونيّة، وذلك بعد أن سيطر سائقون شبان مثل ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس على المشهد الحالي.

لكن بعد أن شاهد زميله في فيراري شارل لوكلير يُقدم على الانضمام إلى سباقات المحاكاة ويُحقّق الفوز، قدّم الألماني طلب شراء عبر الانترنت لجهاز محاكاة، وبات جاهزًا الآن لبدء المنافسة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت سباقات المحاكاة تُغريه في ظلّ تنافس بقيّة السائقين بشكلٍ مكثّف، قال فيتيل: "في الحقيقة لم يكن لديّ جهاز محاكاة إلّا قبل أيّام قليلة، لذا لم تكن المسألة تغريني لأنّي لم أحظ بالفرصة أصلًا".

وأكمل: "لكنّني سمعت الكثير حول ذلك لذا فكّرت في أنّه بوسعي شراء واحد وتجربة الأمر، لكنّني أحتاج لإعداده بشكلٍ مناسب".

وأضاف: "بشكلٍ عام لن أسعى وراء مسيرة في سباقات المحاكاة. أعتقد بأنّ الامر أقرب للتجربة من أجل الاستمتاع فحسب".

وأردف: "لعبت في نشأتي ببعض ألعاب الفيديو، لكن لأكون صادقًا فإنّ هذا لم يكن الأمر الأوّل على قائمتي منذ أن رُزقت بأطفال. سأرى قدر الوقت الذي سيكون متوافرًا لي".

وأكمل: "لكنّني قرأت بعض الأخبار بخصوص تسابق البعض وقرأت أنّ شارل قام بعملٍ جيّد في مشاركته الأولى، كان ذلك جيّدًا له وللفريق".

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وكان لوكلير قد انضمّ إلى سلسلة الجائزة الكبرى الافتراضيّة الرسميّة لبطولة العالم للفورمولا واحد، حيث فاز بسباقه الأوّل على حلبة ألبرت بارك في أستراليا، كما لعب دورًا جوهريًا في تشكيل دورة سباقات لأهداف خيريّة.

وأوضح فيتيل أنّه في حين أنّه منفتحٌ على سباقات المحاكاة، إلّا أنّه يُحبّذ قيادة سيارة حقيقيّة.

وقال: "أعتقد بأنّني لا أزال أعتبرها مجرّد شيء تستمتع به فحسب. أعتقد بأنّ السباقات يجب أن تحدث في العالم الحقيقي. ذلك مكمن التركيز".

وأضاف: "أمّا ما تبقّى فهو ممتع. أعي أنّ البعض يأخذ الأمر على محمل الجدّ ويُمضي الكثير من الوقت في جهاز المحاكاة، لكنّني أستمتع كذلك بالقيام بأشياء أخرى. لذا سيكون الأمر مزيجًا بين جميعها".

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