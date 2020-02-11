فيتيل: سيارة فيراري 2020 "خطوة نحو الأمام"

بات فريق فيراري الثاني من بين فرق البطولة الذي يكشف عن مقاتلته لموسم 2020 بعدما نشر هاس صورًا لسيارته الجديدة قبل أيامٍ قليلة.

ويأمل فيتيل أن يخوض موسمًا أكثر إيجابية هذا العام عقب إنهائه للموسم الماضي بالمركز الخامس في الترتيب العام إثر فوزه بسباقٍ واحد وصعوده إلى منصة التتويج في 9 سباقات.

"من الصعب التنبؤ بما سيحصل هذا الموسم" قال فيتيل، ثم تابع "ولكن قبل كُلّ شيء، يجب القول بأنّ الكثير من ساعات العمل وضعت على تصميم هذه السيارة".

وأكمل "أعتقد بأنها خطوة نحو الأمام إذ آمل أن أشعر بذلك عند قيادتها. ولكن يُمكنني التأكّد من الكثير من الالتزام من جميع الأشخاص الموجودين هنا في سبيل تحسين السيارة، وهذا شيء بإمكاننا الاعتماد عليه والوثوق به. جزءٌ من المُغامرة يدفعنا إلى التحلي بالصبر والانتظار".

من ناحيةٍ أخرى، أشار مدير الفريق ماتيا بينوتو إلى إجراء فيراري للكثير من التعديلات على السيارة كي تُعالج نقاط ضعف سيارة العام الماضي، وهذا ما شدّد عليه فيتيل في معرض حديثه.

وأضاف "لقد أتيحت لنا فرصة رؤية هذه السيارة قبل أيام ما سمح لنا بالقيام بمُقارنة مباشرة مع سيارة العام الماضي، إذ بإمكانكم رؤية الاختلافات لا سيما عندما يتعلّق الأمر بتوضيب جميع العناصر".

وتابع "بات كُلّ شيء يتواجد في القسم الخلفي بشكلٍ أضيّق لذلك هناك الكثير من العمل وراء ذلك كونه ليس من السهل تحقيق ذلك. وجدنا بعض الحلول الذكية لنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف".

واختتم "لا أستطيع الانتظار لقيادتها كون المسألة أكثر إثارة من مجرّد النظر إليها. أسبوعٌ واحد يفصلنا عن القيام بذلك".