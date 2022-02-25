فيتيل: سيارة أستون مارتن 2022 "وحشٌ مختلفٌ تماماً"

أكمل فيتيل بطل العالم أربع مرات اليوم الثاني من تجارب برشلونة بالمركز السادس الإجمالي وبفارق تجاوز الثانية الكاملة خلف صاحب أسرع الأزمنة شارل لوكلير سائق فيراري.

واعترف فيتيل بأنه ما زال أمام الفريق الكثير لتعلمه عن السيارة الجديدة.

فقال: "بصراحة كاملة، ما زال هناك الكثير من المعلومات لفهمها. إنها وحش مختلف تماماً، ولا بد من ترويضها بطريقة مختلفة لناحية القيادة والإعدادات".

وتابع: "حاولنا عدة أمور. هناك بعض التحديات الكبيرة والمشاكل. لذا، نحن بحاجة لإيجاد الحلول".

وأردف: "ما زال أمامنا الكثير لفهمه مع السيارة، وأنا أحاول تغيير أسلوب قيادتي. نحن نجرب بعض الأمور ونحاول حل المشاكل والتحديات".

واسترسل: "الكل يضغط بشكل كامل، لكننا ما زلنا في البداية فقط. لا يمكنني التنبؤ بما سيحصل، وأعتقد أن التحدي أمر ممتع".

واستكمل: "أعتقد أن الطريق طويلة أمامنا وكذلك فإن الجميع ضمن نفس الوضع لناحية التعلم على السيارات الجديدة".

من جهة أخرى، أشار فيتيل إلى أنه وجد اختلافات كبيرة مع السيارة الجديدة بالرغم من خبرته الكبيرة التي يمتلكها في هذه الرياضة.

فقال: "إنها مختلفة جداً. الإطارات باتت أكبر مثلاً. يمكن الاعتياد على عدة أمور، لكن كما قلت، القيادة مختلفة وما زلت أجرب عدة أمور".

وأكمل: "علينا انتقاء المشاكل كلاً على حدة لحلها. لكن وبشكل عام، الوضع جيد. أما لناحية مستوى المنافسة، فلا أدري حقاً".

وتابع: "في النهاية، آمل أن نكون قريبين في المنافسة. كنا بعيدين جداً العام الماضي لدرجة أن المشاركة لم تكن ممتعة في بعض الأحيان".

واختتم: "لم نعانِ مشاكل في الموثوقية. بل المسألة تتعلق بالسيارة وكيفية تصرفها وهذا يحمل بعض التحديات".