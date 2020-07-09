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فيتيل: سباق النمسا الثاني سيمثّل "فرصة ذهبيّة" لفيراري لاختبار تحديثاتها

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فيتيل: سباق النمسا الثاني سيمثّل "فرصة ذهبيّة" لفيراري لاختبار تحديثاتها
09-07-2020

قال سيباستيان فيتيل أنّ خوض سباقٍ ثانٍ على حلبة ريد بُل رينغ يُمثّل "فرصة ذهبيّة" لفريقه فيراري لتقييم التحديثات التي سيجلبها، بينما قال زميله شارل لوكلير أنّه في حال لم تشر التحديثات إلى أنّ الفريق قد سار في الوجهة الصحيحة على صعيد الفلسفة الانسيابيّة فإنّ ذلك سيُمثّل "نذيرًا سيّئًا".

كانت فيراري تخطّط في البداية لجلب حزة تحديثات إلى الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد في المجر بعد أن أدركت حاجتها لتغيير وجهة التطوير للتخفيف من مستويات الجرّ على سيارتها وزيادة سرعتها على الخطوط المستقيمة.

لكنّ الفريق أكّد الإثنين الماضي أنّه سيُحاول جلب أقصى قدرٍ ممكن من المكوّنات المحدّثة لعطلة نهاية الأسبوع الجاري، حيث يعود ذلك بالأساس إلى القدرة على اختبارها على ذات الحلبة التي تسابق عليها الفريق بحزمته الأصليّة.

وقال فيتيل: "لا نعلم مدى طول الموسم بعد. لكن بالتأكيد سيكون هذا مؤشّرًا جيّدًا لرؤية إن كانت هذه الوجهة الصحيحة بالنسبة إلينا. أعتقد بأنّك تملك توقّعات معيّنة على الدوام، لكنّ أفضل الأجوبة تأتي من خلال زمن اللفّة عندما تصل إلى الحلبة".

وأكمل: "لذا نحن متحمّسون لرؤية الأداء ومن الواضح أنّه من المهمّ الحصول على مقارنة مباشرة بعطلة نهاية الأسبوع الماضي. أعتقد بأنّها فرصة ذهبيّة لنا أن يُقام السباق على ذات الحلبة. لذا آمل أن نحظى ببعض الأجوبة في الغد".

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وكان فيتيل قد قال يوم الإثنين أنّ سيارته "كانت كما لو أنّها بالجديدة عليه" خلال السباق بالمقارنة مع يوم الجمعة، وأشار الآن إلى أنّ الفريق توصّل إلى بعض الأجوبة الممكنة وراء ذلك.

وقال: "ألقينا نظرة معمّقة على أدائي في السباق على وجه الخصوص بالمقارنة مع بقيّة عطلة نهاية الأسبوع قبل تلك النقطة".

وأردف: "توصّلنا إلى مجموعة من الأشياء. من الصعب معرفة مدى الفارق الذي أحدثته، إذ كانت هناك مشكلة في المكابح، وربّما في نظام التخميد على السيارة".

وأكمل: "أنا متحمّسٌ حيال العودة إلى الحلبة ورؤية الشعور داخل السيارة. أعتقد بأنّني لا أزال أذكر جيّدًا ما كان عليه الوضع من أجل المقارنة".

ثمّ تابع: "لذا سيكون الغد مهمًا على ذلك الصعيد، وكذلك بالنسبة للتحديثات لرؤية إن كانت ستوفّر الخطوة التي نتوقّعها".

وبشكلٍ لافت فإنّ فيتيل قال أنّه حتّى بخصائصها الأساسيّة فإنّ سيارة "اس.اف1000" أفضل على صعيد الانعطاف بالمقارنة مع سابقتها: "أعتقد بأنّنا حسّنا سيارتنا، لكنّ خصائصها تغيّرت بالتأكيد. أعتقد بأنّنا نتّفق بأنّ الشعور داخل السيارة بشكلٍ عام أفضل بالمقارنة مع العام الماضي، ما عدا السباق الماضي الذي كان صعبًا بعض الشيء".

وأضاف: "سنرى ما سيكون عليه الوضع عندما ننتقل إلى حلبات أخرى كذلك. سنرى موقعنا بتكرار السباق على ذات الحلبة. لكن علينا أن نكون واقعيين، يبدو أنّ الآخرين حقّقوا خطوة أكبر منّا".

لوكلير يعتقد بأنّ التحديثات ستُحدث فارقًا

من جانبه قال زميله لوكلير: "أعتقد بأنّه سيكون من المهمّ أن تعمل التحديثات بالشكل المناسب ونحقّق خطوة إلى الأمام. سيُؤكّد ذلك أنّنا نعمل في الوجهة المناسبة. إن لم يحدث ذلك فسيكون ذلك نذيرًا سيّئًا".

وأضاف: "لكنّني واثقٌ من أنّ هذه التحديثات ستوفّر بعض الأداء في السيارة. لكن علينا أن ننتظر لنرى قدر التحسّن".

وأكمل: "سيكون الوضع صعبًا في الحقيقة كون ريد بُل ومرسيدس سريعتان جدًا. بالطبع ساعدتنا سيارة الأمان الأسبوع الماضي، لكنّنا بذلنا كلّ جهدنا من أجل استغلال الفرص، وأعتقد بأنّ كلّ شيء ممكن في حال كرّرنا ذلك نهاية هذا الأسبوع".

واختتم بالقول: "ذلك ما سنحاول فعله. لا أعتقد بأنّ بوسعنا الصعود إلى منصّة التتويج بأدائنا الخاص فقط. لكنّنا نعمل على تغيير ذلك".

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