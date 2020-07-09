فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021

ينتهي عقد فيتيل نهاية الموسم الحالي من سباقات الفورمولا واحد، حيث فضّلت فيراري التخلي عن خدماته لصالح التعاقد مع السائق الإسباني كارلوس ساينز الإبن، إذ أوضح مدير الفريق ماتيا بينوتو بأنّ هذا القرار جاء نتيجةً للأحداث والتقلبات التي شهدها العالم خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

كما كشف فيتيل بأنه خاض محادثاتٍ مع رينو قبل أن يُعلن الصانع الفرنسي يوم أمس الأربعاء تعاقده مع فرناندو ألونسو لموسم 2021.

وقال فيتيل حيال محادثاته مع رينو "نعم، لقد أجريت محادثات مع رينو ولكن من الواضح بأنها لم تكن متينة أو جديّة. كما رأيتم أيضاً، ذهب الفريق باتجاهٍ آخر ولكن ذلك لا يُغيّر الكثير بالنسبة لي".

وأضاف "الأمر يعتمد على القرار الذي سأتخذه إذ لا أشعر بالضغط لاتخاذه في الوقت الحالي. أريد أخذ الوقت الذي أحتاجه من أجل تقرير مستقبلي".

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان يُفكّر في أخذ استراحة أو حتى الاعتزال من الفورمولا واحد، أجاب الألماني قائلاً "كُلّ شيء مطروحٌ في الوقت الحالي بما في ذلك الاستمرار، أو الاستراحة أو الاعتزال".

وأضاف "ولكن لا يخفى على أحد بأني سائقٌ تنافسيّ. لقد حققت الكثير في هذه الرياضة وأرغب بتحقيق المزيد، نيتي ليست في المشاركة فحسب. سنرى ماذا سيحدث ونُقرّر بعدها".

كما تمّ ربط اسم فيتيل بإمكانية انتقال إلى فريق ريد بُل الذي سيطر معه على مقدرات البطولة لأربعة مواسم متتالية بين عامي 2010 و2013، إذ قال حيال ذلك "ريد بُل فريقٌ قويّ للغاية وأنا أعلم مدى قوته من الماضي".

واستطرد قائلاً "أعلم السبب وراء قوته في الماضي وهو لا يزال منافسًا. يملك الفريق سيارة قادر على المنافسة، لذا بالتأكيد سأكون مهتمًا بالانضمام إلى صفوفه".

وعندما سُئِل مباشرةً عمّا إذا سيقبل الانضمام لريد بُل لو حصل على عرضٍ من الفريق، ردّ قالاً "كما قلت، يملك الفريق سيارة قادرة على الفوز بالسباقات. وكما قلتُ سابقًا أنا هنا من أجل المنافسة والفوز".

واختتم "لذلك سأوافق على الأرجح".