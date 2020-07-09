فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021

المشاركات
التعليقات
فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021
من قبل:
, رئيس التحرير
09-07-2020

كشف السائق الألماني سيباستيان فيتيل بأنه سيُوافق على الانضمام إلى فريق ريد بُل في الموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد إذا ما قدّمت له الحظيرة النمساوية عرضًا للحصول على خدماته.

ينتهي عقد فيتيل نهاية الموسم الحالي من سباقات الفورمولا واحد، حيث فضّلت فيراري التخلي عن خدماته لصالح التعاقد مع السائق الإسباني كارلوس ساينز الإبن، إذ أوضح مدير الفريق ماتيا بينوتو بأنّ هذا القرار جاء نتيجةً للأحداث والتقلبات التي شهدها العالم خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

كما كشف فيتيل بأنه خاض محادثاتٍ مع رينو قبل أن يُعلن الصانع الفرنسي يوم أمس الأربعاء تعاقده مع فرناندو ألونسو لموسم 2021.

وقال فيتيل حيال محادثاته مع رينو "نعم، لقد أجريت محادثات مع رينو ولكن من الواضح بأنها لم تكن متينة أو جديّة. كما رأيتم أيضاً، ذهب الفريق باتجاهٍ آخر ولكن ذلك لا يُغيّر الكثير بالنسبة لي".

وأضاف "الأمر يعتمد على القرار الذي سأتخذه إذ لا أشعر بالضغط لاتخاذه في الوقت الحالي. أريد أخذ الوقت الذي أحتاجه من أجل تقرير مستقبلي".

اقرأ أيضاً لنفس الكاتب:

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان يُفكّر في أخذ استراحة أو حتى الاعتزال من الفورمولا واحد، أجاب الألماني قائلاً "كُلّ شيء مطروحٌ في الوقت الحالي بما في ذلك الاستمرار، أو الاستراحة أو الاعتزال".

وأضاف "ولكن لا يخفى على أحد بأني سائقٌ تنافسيّ. لقد حققت الكثير في هذه الرياضة وأرغب بتحقيق المزيد، نيتي ليست في المشاركة فحسب. سنرى ماذا سيحدث ونُقرّر بعدها".

كما تمّ ربط اسم فيتيل بإمكانية انتقال إلى فريق ريد بُل الذي سيطر معه على مقدرات البطولة لأربعة مواسم متتالية بين عامي 2010 و2013، إذ قال حيال ذلك "ريد بُل فريقٌ قويّ للغاية وأنا أعلم مدى قوته من الماضي".

واستطرد قائلاً "أعلم السبب وراء قوته في الماضي وهو لا يزال منافسًا. يملك الفريق سيارة قادر على المنافسة، لذا بالتأكيد سأكون مهتمًا بالانضمام إلى صفوفه".

وعندما سُئِل مباشرةً عمّا إذا سيقبل الانضمام لريد بُل لو حصل على عرضٍ من الفريق، ردّ قالاً "كما قلت، يملك الفريق سيارة قادرة على الفوز بالسباقات. وكما قلتُ سابقًا أنا هنا من أجل المنافسة والفوز".

واختتم "لذلك سأوافق على الأرجح".

المقال التالي
هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟

المقال السابق

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟

المقال التالي

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون
فورمولا 1 / فورمولا 1
22د

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري
فورمولا 1 / فورمولا 1

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري

ويبر معلقاً على فيتيل وفيراري: "الزواج انتهى"
فورمولا 1 / فورمولا 1

ويبر معلقاً على فيتيل وفيراري: "الزواج انتهى"

رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض
فورمولا 1 / فورمولا 1

رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل
فورمولا 1 / فورمولا 1

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟

هاميلتون يكشف عمّا أفسد استراتيجيته للتغلب على بوتاس في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يكشف عمّا أفسد استراتيجيته للتغلب على بوتاس في النمسا

أحدث الأخبار

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون
فورمولا 1 / فورمولا 1
22د

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟

رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض
فورمولا 1 / فورمولا 1

رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين سيباستيان فيتيل تسوق الآن
قائمة الفرق ريد بُل ريسينغ تسوق الآن
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟

2
فورمولا 1

وولف: وصلنا لمرحلة "تكسير العظام" في المعركة مع ريد بُل

3
فورمولا 1

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021

4
فورمولا 1

رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض

5
فورمولا 1

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

22د

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى 03:12
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا 01:06
فورمولا 1

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا

لماذا اختارت رينو ضم ألونسو لموسم 2021؟ 06:21
فورمولا 1

لماذا اختارت رينو ضم ألونسو لموسم 2021؟

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد 21:37
فورمولا 1

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

أحدث الأخبار

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون
فورمولا 1

ألبون "سيقوم بالأمر عينه" لو تكرّرت معركته مع هاميلتون

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021
فورمولا 1

فيتيل: سأوافق في حال تلقيت عرضًا للإنضمام لريد بُل في 2021

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟
فورمولا 1

هل يعود فيتيل إلى "الجذور" كما فعل ألونسو؟

رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض
فورمولا 1

رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري
فورمولا 1

نظرة أولى على الجناح الأماميّ المحدّث لفيراري

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.