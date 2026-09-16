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فيتيل: "سأكون سعيدًا جدًا" إذا حطم أنتونيللي رقمي القياسي كأصغر بطل للعالم في الفورمولا 1

مع اقتراب أنتونيللي من تحقيق أول ألقابه العالمية، يتوقع فيتيل تحطيم رقمه القياسي، وهو سعيد بذلك.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جيمس ساتون

قال سيباستيان فيتيل إنه سيكون "سعيدًا جدًا" في حال حطم أنتونيللي رقمه القياسي كأصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1.

وحصل فيتيل على هذا اللقب في 2010 عندما كان يبلغ من العمر 23 عامًا وأربعة أشهر و11 يومًا، متفوقًا بفارق خمسة أشهر ونصف تقريبًا على الرقم القياسي الذي سجله لويس هاميلتون في 2008.

وبات أنتونيللي مرشحًا بشكل متزايد للفوز بلقب هذا العام وهو في العشرين من عمره فقط، بعدما عزز انتصاره في جائزة إسبانيا الكبرى أفضليته على منافسه الرئيسي وزميله في مرسيدس جورج راسل إلى 81 نقطة.

وقال فيتيل في مونزا: "سأكون سعيدًا جدًا من أجله. لقد قدم عامًا مذهلًا. هناك مقولة قديمة مفادها إن الأرقام القياسية وُجدت لتحطم. ولا يزال أمامه الكثير من السنوات للقيام بذلك".

وأضاف: "أحب هذه الرياضة، لذلك من المثير جدًا بالنسبة لي كمشاهد. وأتمنى أن يعود الآخرون ويصبحوا أكثر حضورًا في المنافسة. أنا مستقل وسعيد من أجله، لأنني أعرف حجم العمل الذي يتطلبه تحقيق ذلك، وأيًا كان من سيفوز فسيستحقه أيضًا."

وكان أنتونيللي قد حطم بالفعل بعض أرقام فيتيل القياسية. فقد حقق السائق الإيطالي الشاب أول مركز انطلاق أول له وأول ثلاثية له في سن 19 عامًا هذا العام، بينما حقق فيتيل هذين الإنجازين عندما كان يبلغ 21 عامًا، في عامي 2008 و2009.

وأعرب سائق مرسيدس عن تقديره لتشجيع سائقه السابق له قائلًا: "إنه أمر رائع. سيب مذهل، وهو صديق لي، ودائمًا ما يرسل لي بعض الرسائل بعد كل عطلة نهاية أسبوع للسباق أو حتى قبل بعضها".

وأضاف: "من الرائع أن أرى كل هذا الدعم منه وكل هذا التقدير أيضًا. وبالتأكيد، أنا سعيد جدًا بتلقي رسائله، وهي بالتأكيد تحدث فارقًا صغيرًا عندما أستعد لعطلة نهاية الأسبوع أو حتى بعد انتهائها."

ويمتلك أنتونيللي أيضًا أرقامًا قياسية باعتباره أصغر سائق في تاريخ الفورمولا 1 يسجل أسرع لفة، ويتصدر سباقًا، ويتصدر بطولة العالم، ويحقق الجراند شيلم، بعدما انتزع هذه الأرقام من لويس هاميلتون وماكس فيرستابن.

ولا يزال فيرستابن يحتفظ بأرقام أصغر سائق في تاريخ بطولة العالم من حيث المشاركة، وتسجيل النقاط، والصعود إلى منصة التتويج، وتحقيق الفوز في سباق.

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