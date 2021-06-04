فيتيل: "راحة بال" فيرشتابن أكثر أهمية من صدارة البطولة

فوز فيرشتابن في موناكو منحه صدارة الترتيب العامّ للسائقين للمرة الأولى في مسيرته المهنية. بينما بات فريقه ريد بُل يحتل صدارة بطولة المصنّعين للمرة الأولى كذلك منذ 2013.

لكن وبالرغم من أهمية المعركة في مواجهة مرسيدس حالياً، يرى فيتيل أن صدارة الترتيب العام لن تعود على فيرشتابن بأية منافع.

بدلاً من ذلك، أوضح فيتيل أنه من الأفضل للهولندي امتلاك سيارة يعلم أنها قادرة على المنافسة وتحقيق الفوز في كل سباق.

حيث قال بطل العالم أربع مرات: "لا أعتقد أن صدارة الترتيب العام ستشكل أي فارق في هذه المرحلة من عمر الموسم".

وأكمل: "أعتقد أن قدرتك على المنافسة المستمرة هي الأمر الوحيد الذي يمنحك راحة البال. أنت تعلم أنك تمتلك سيارة جيدة، وفريقاً جيداً من حولك يقوم بالعمل المطلوب".

وأردف: "أعتقد أنك عندما تكون في الصدارة، فإنك تريد إكمال السباقات أمام جميع منافسيك وتوسيع الفارق. لكن كما قلت، ما زلنا في مرحلة مبكرة جداً من الموسم، لم تمضِ إلا خمسة سباقات. لذا أمامنا الكثير، والأمر الأساسي أن تضمن بقاءك ضمن المنافسة أو قريباً من المنافسين".

بالمقابل، صرح لويس هاميلتون خصم فيرشتابن الأساسي، أن صدارة الترتيب العام حالياً لا تعني أي شيء، وأن مقاربته لكل سباق لم تتغير.

فقال: "ما زلت أنافس، أنت تنافس طوال العام سواء أكنت في المقدمة أو في الخلف. ذلك أمر لم يتغير حقاً بالنسبة لي".

وأكمل: "جميعنا نسعى إلى نفس الهدف صحيح؟ الفوز بالسباقات والبطولة. لذا أعتقد أننا جميعنا نسعى ونقاتل".

وكان فيرشتابن قد صرح أن ما تركز عليه ريد بُل هو تقديم عمل أفضل في كل سباق.

فقال: "بالطبع الجميع يركز على ما نحتاجه لمواصلة تقديم أداء جيد على المدى الطويل، وليس فقط حتى الآن".

وأكمل: "ما هو أهم من الصدارة هو، التواجد في الصدارة مع نهاية الموسم. لكن الأجواء إيجابية للغاية، والجميع مسرور جداً جداً من نتيجة موناكو".

واختتم: "لكننا ندرك أنه يجب علينا المواصلة على هذا النحو، والقيام بعمل أفضل في كل سباق".