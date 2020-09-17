فيتيل: خطّة شبكات الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد "خاطئة بالكامل"

رُفضت خطط إقامة سباقات تصفيات ذات شبكة انطلاق معكوسة وفق ترتيب بطولة العالم في بعض الجولات من هذا الموسم من قبل الفرق العام الماضي.

لكنّ روس برون مدير قسم رياضة السيارات في الفورمولا واحد يرغب بإحياء الفكرة بعد السباق الحماسيّ في جائزة إيطاليا الكبرى الذي حاول فيه لويس هاميلتون شقّ طريقه إلى الأمام بعد تلقّيه لعقوبة.

ويُمكن نظريًا وفق اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة تمرير الأفكار الجديدة وتضمينها في القوانين من خلال موافقة ثمانية فرقٍ فقط من أصل العشرة.

وقال فيتيل: "أعتقد بأنّها فكرة خاطئة بالكامل. من الواضح أنّها بمثابة دليل على أنّك إن ضغطت في تلك الوجهة فإنّك فشلت في التوصّل إلى قوانين وأدوات تقرّب الفرق من بعضها وتجعل التسابق أفضل على المسار".

وأكمل: "من أجل تذكيركم فإنّنا اعتمدنا قوانين الجناح الأماميّ التي كلّفت الجميع مبالغ طائلة، لكنّها لم تغيّر الكثير على صعيد التسابق في النهاية. أعتقد بأنّ تلك ستكون فكرة خاطئة".

وأشار فيتيل إلى أنّ القوانين التقنيّة الجديدة، التي تمّ تأجيلها بعامٍ لموسم 2022، يُهدف منها تحسين العرض المقدّم على الحلبة.

وقال الألماني: "الجميع ينتظر قوانين 2022 بآمال عالية. لكنّني أعتقد بأنّنا نحتاج لحلّ ذلك ومعالجة النقاط الرئيسيّة عوضًا عن محاولة المقامرة".

وأردف: "أعتقد بأنّ هذه الفكرة تُعاكس جوهر الرياضة والمنافسة، لذا بالنسبة لي كمُتنافسٍ فبقدرٍ ما لا أريد تحقيق الآخرين الفوز، فإنّ عليّ قبول فوزٍ الآخرين أو قيامهم بعملٍ أفضل".

واختتم: "لهذا أعتقد بأنّه سيكون من الخطأ بالنسبة للرياضة محاولة خلط الأوراق بتلك الطريقة".