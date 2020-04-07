فيتيل مُحبط من الأوزان الحالية لسيارات الفورمولا واحد

ارتفعت أوزان سيارات الفورمولا واحد بشكلٍ كبير في حقبة المحرّكات الهجينة، قبل أن يُساهم تبنّي الطوق في 2018 في رفع وزن السيارة إلى 746 كلغ في الوقت الحاضر.

وفي حين أنّ مستويات الطاقة العالية وأداء السيارات يُساعدان على كسر بعض الأزمنة القياسيّة، أوضح فيتيل أنّه لا يزال يعتقد بوجود حاجة لخفض الأوزان.

وقال الألماني لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن حوارٍ حصري: "أعتقد بأنّ السيارات مدهشة من ناحية الارتكازيّة: قدر الارتكازيّة الذي تُولّده ومدى السرعة التي تبلغها السيارات في المنعطفت متوسّطة إلى عالية السرعة مذهل".

وأضاف: "لكنّك تشعر بوزن السيارة في المنعطفات البطيئة. ذلك أمرٌ تشعر به عندما تُرسل السيارة من وجهة إلى أخرى في منعطف مزدوجٍ أو منعطف حاد".

وأكمل: "برأيي فإنّ السيارات ثقيلة جدًا. أعتقد بأنّ بوسعنا التخلّص من بعض الارتكازيّة، لا نحتاج لذلك، لكن نحتاج لأن تكون السيارات أخفّ. لا يزال بوسعنا تحقيق ذات الأزمة بشكلٍ عام، أو ربّما أسرع حتّى".

ويعتقد فيتيل بأنّ حتّى عدم التخلّي عن بعض تحسينات السلامة التي تمّ تقديمها في الفورمولا واحد، فإنّه سيكون من الممكن الاقتراب من وزن 600 كلغ الذي كانت عليه السيارات قبل عقدٍ من الزمن.

وقال بخصوص ذلك: "هذا بسبب الوجهة التي تمّ اتّخاذها بسبب وحدة الطاقة وجميع الملحقات التي أتت معها. من الواضح أنّ بعض ذلك الوزن جاء من أجل إجراءات للسلامة، ولا يُمكنك إلغاؤها. أعني أنّ الطوق وحده ربّما يزن 10 كلغ. رُبّما بوسعك جعله أخفّ قليلًا، لكن بذات الصلابة".

وأكمل: "ما أعنيه هو أنّ زيادة الوزن في بعض المكوّنات عادلة. أمّا في أشياء أخرى فيُمكنك المجادلة بشأنها. لكنّني أعتقد بأنّه من الجدير تذكّر الشعور الرائع الذي كان لدينا عندما كانت السيارات تزن 600 إلى 620 كلغ. أمّا الوزن الأدنى في الوقت الحاضر فهو 750 كلغ".

وشبّه فيتيل الشعور الذي يودّ الحصول عليه من الفورمولا واحد بمدى سهولة المناورة على سيارات الكارتينغ.

وقال الألماني: "إنّه شعورٌ مختلفٌ بالكامل. إن ركبت سيارة غو-كارت فمن الواضح أنّ أكثر ما سيُفاجئك – كون الطاقة ليست عالية – هو نسبة الوزن".

وأضاف: "إنّها حقيقة أنّ وزنها خفيفٌ جدًا ويُمكنك المنوارة وتكون سريعًا جدًا بالمقارنة...(الشعور الحالي)".

وأكمل: "من الواضح أنّه إن لم يكن لديك انسيابيّة، فلن تكون سريعًا بما فيه الكفاية. لكنّ ذلك قليلٌ بالمقارنة مع ما نفتقده. يتأثّر ذلك الشعور كما تعلمون بالقصور الذاتيو الوزن وكلّ تلك العوامل الفيزيائيّة".

الحد الأدنى لأوزان سيارات الفورمولا واحد في المواسم السابقة:

2013 :642 كلغ

2014 : 691 كلغ

2015 : 702 كلغ

2016 : 722 كلغ

2017 : 728 كلغ

2018 : 734 كلغ

2019 : 743 كلغ

2020 : 746 كلغ

2021 : 768 كلغ