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فيتيل: حققت فيراري خطوة إلى الأمام في المجر

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فيتيل: حققت فيراري خطوة إلى الأمام في المجر
من قبل:
, رئيس التحرير
18-07-2020

اعترف السائق الألماني سيباستيان فيتيل بأنّ فريقه فيراري قدّم أداءً أفضل بكثير خلال الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد في المجر، في ظلّ اعتماد الحظيرة الإيطالية لحزمة من التحديثات الانسيابية، على الرغم من الفارق مع ثنائي مرسيدس.

تأهّلت فيراري في الصفّ الثالث على شبكة الانطلاق مع سيباستيان فيتيل وزميله شارل لوكلير بعدما نجحا معًا في بلوغ القسم الثالث من التجارب التأهيلية للمرّة الأولى في موسم 2020.

وأشار فيتيل الذي سينطلق من المركز الخامس في سباق الغد بأنّ حلبة هنغارورينغ المجرية التي لا تحتوي على الكثير من المقاطع المستقيمة الطويلة تُناسب السيارة الحمراء أكثر من النمسا.

ولكن وعلى الرغم من ذلك تأخّر الألماني بفارق 1.3 ثانية عن الزمن المُسجّل من قبل صاحب قطب الانطلاق الأوّل لويس هاميلتون، حيث سينطلق ثنائي فيراري على الإطارات اللّينة "سوفت"، فيما ستبدأ سيارات مرسيدس وريسينغ بوينت السباق معتمدةً على الإطارات المتوسطة "ميديوم".

تجدر الإشارة إلى أنّ فيراري لم تحصل سابقًا على البيانات والمعلومات الضرورية حيال حزمة التحديثات الجديدة التي تمّ إدخالها في جائزة ستيريا الكبرى بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار يوم السبت والحادث الذي أدّى إلى انسحاب السيارتَين خلال اللّفات الأولى من السباق.

"أعتقد بأنّ الأداء كان أفضل بكثير من الجولة الماضية" قال فيتيل، مضيفًا "للمرّة الأولى تأهلنا بكلتا السيارتَين إلى القسم الثالث من التصفيات، لذلك حلبة النمسا لم تُناسبنا حقًا إذ كنا نخسر الكثير من الوقت على المقاطع المستقيمة الطويلة. ولكن لدينا هنا (في المجر) العديد من المنعطفات لتعويض ذلك".

وأكمل "كما بدت السيارة أكثر اتزانًا كذلك، لذلك نحن أقرب بكثير مقارنةً بالسيارات من حولنا، كريسينغ بوينت ومكلارين، لذا فهذا أمرٌ إيجابي. وكُلّ ما يهمّ الآن هو الاستعداد للسباق في الغد".

وتابع قائلاً "سنبدأ السباق على الإطارات اللّينة، بينما السيارات أمامنا ستستخدم الإطارات المتوسطة، والسيارات بالخلف ستكون على الإطارات اللّينة كذلك. ينتظرنا الكثير من العمل في الغد إذ سنرى ما يُمكننا القيام به".

وعندما سُئِل عمّا إذا كان يرى بأنّ فريقه قادر على تقديم سباق جيد، أجاب فيتيل "أنا هنا من أجل التسابق والفوز. ولكننا لا نملك السرعة للسيطرة والفوز بمفردنا، ولكننا سنرى ماذا سيحدث في الغد. كما ذكرت، أعتقد بأنّ استراتيجية الإطارات ستكون حاسمة".

واختتم "أعتقد بأنه سيكون سباقًا مثيرًا. ولا أدري، ربما سيلعب الطقس دورًا أيضاً، لذلك نحن بحاجة لأن نكون مستعدين ونقوم بعملنا".

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الكاتب خضر الراوي

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