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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

فيتيل جازف كثيرًا خلال سباق جائزة إيفل الكبرى

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فيتيل جازف كثيرًا خلال سباق جائزة إيفل الكبرى
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اعترف سيباستيان فيتيل أنّه "جازف كثيرًا" أثناء محاولته التقدّم في الترتيب خلال سباق جائزة إيفل الكبرى، وذلك بعد أن التفّت سيارته أثناء محاولته تجاوز أنطونيو جيوفينازي.

كان الألماني يُحاول شقّ طريقه وسط الترتيب على إطارات "ميديوم" في الفترة الأولى، قبل أن يأتي خطأ المنعطف الأوّل أثناء محاولته تجاوز جيوفينازي، حيث أغلق مكابحه الخلفيّة وانزلقت السيارة لكنّه تمكّن من المواصلة.

لكنّ ذلك تسبّب في تسطّح إطاراته وأجبره على تغيير استراتيجيّته، حيث تضمّنت فترة على إطارات "هارد" علق خلالها في الزحام في أغلب فترة ما بعد الظهر.

وبحديثه عن تلك الواقعة، أشار فيتيل إلى أنّه كان يضغط كثيرًا وباغته الهواء المتّسخ الصادر عن سيارة ألفا روميو أمامه ما تسبّب في ذلك الخطأ.

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وقال الألماني: "حسنًا، كنت أحاول تحقيق تقدّم وجازفت كثيرًا. بالنظر إلى ما حدث، فربّما أفرطت في المجازفة".

وأضاف: "أعتقد بأنّني فقدت السيطرة على السيارة عندما كنت في الاضطرابات الهوائيّة الصادرة عن سيارته. دمّر ذلك فرصي في القيام بعملٍ أفضل".

وفي حين أنّ شارل لوكلير زميل فيتيل تأهّل في المركز الرابع وتمكّن من الحلول ضمن مراكز النقاط بالرغم من الفترة الأولى الصعبة، لم يتمكّن فيتيل من التعافي من تلك الكبوة المبكّرة وأكمله سباقه في المركز الـ 11.

وقال الألماني: "لم يكن سباقًا سهلًا وعلقت في الزحام، كان ذلك بسبب الخطأ الذي اقترفته. لهذا السبب كان من الصعب تحقيق تقدّم كبير. أعتقد بأنّنا تمتّعنا بوتيرة أكبر ممّا قدّمناه. لم يكن سباقًا جيّدًا".

وكان فيتيل قد سجّل نقطة يتيمة منذ جائزة إسبانيا الكبرى، ويبدو أنّه يُعاني أكثر من زميله لوكلير على صعيد التحكّم في سيارة "اس.اف1000".

لكن في ظلّ وجود فرص واضحة على الحلبات الجديدة القادمة، يعلم فيتيل أنّه من المهمّ مواصلة فيراري حصد النقاط، وذلك في ظلّ اقتراب ألفا تاوري منها في بطولة الصانعين.

وقال الألماني: "لا تزال أمامنا بعض السباقات والنقاط مهمّة بالنسبة إلينا. أعتقد بأنّ ذلك هو الهدف الأساسي، وأتطلّع قدمًا للسباقات الثلاثة المقبلة. بورتيماو ستكون جديدة عليّ، وكذلك إيمولا. وبالنسبة لتركيا فقد تواجدت هناك، وسيكون السباق حماسيًا".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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