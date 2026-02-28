تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فيتيل: توقفت في مرحلة ما عن العيش من أجل الفوز التالي في الفورمولا 1

تحدث سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1 عن الوتيرة المكثفة للبطولة خلال كلمة ألقاها في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
اعتزل سيباستيان فيتيل الفورمولا 1 في نهاية موسم 2022 بعد 299 مشاركة في سباقات الجائزة الكبرى.

وخلال مسيرته، تسابق فيتيل مع بي إم دبليو ساوبر، وتورو روسو، وريد بُل ريسينغ، وفيراري، وأستون مارتن، وحقق 53 فوزًا و57 بول بوزيشن.

وعندما سُئل عن تعريفه للنجاح، أوضح فيتيل أنه لم يعد يحمل هذه الأرقام كوسام، بل بات يركز على المعنى الأعمق للحياة. وبحسب السائق الألماني، فإن الوتيرة السريعة للفورمولا 1 قد تجعل حتى أعظم اللحظات قصيرة الأمد، لأن الاستعداد للسباق التالي يبدأ قبل الانتهاء من تقييم السابق.

ووصف فيتيل ذهنيته في السنوات الأولى من مسيرته بأنها تمحورت حول "السعي الدائم وراء الفوز التالي"، مشيرًا إلى أن هذا النهج كان مؤثرًا بشكل خاص خلال ألقابه الأربعة مع ريد بُل. لكن مع اقترابه من مواسمه الأخيرة مع فيراري ثم أستون مارتن، بدأ تعريفه للنجاح يتغير.

حيث قال: "كان حلمي دائمًا الفوز بالبطولة. في مرحلة ما تبدأ بالتركيز باستمرار على الفوز بالسباق التالي. وهذا أمر محزن قليلًا، لأنك لا تستطيع الاستمتاع باللحظة بالكامل، إذ يأتي السباق التالي وتكون مركزًا عليه تمامًا".

وأضاف: "لاحقًا في مسيرتي أدركت أنني كنت محظوظًا بالمشاركة في العديد من السباقات والعمل مع أشخاص موهوبين للغاية. الكؤوس والبطولات هي ما يراه الناس نجاحًا، لكن مع مرور الوقت تعيد تعريف النجاح".

وتابع: "لم أترك خلفي علاقات محطمة، بل كوّنت العديد من الصداقات وعشت تجارب رائعة. ما يعرّفك حقًا ليس ما تحققه في لحظة معينة، بل هذه القصص. بالنسبة لي، الشخص الناجح الآن هو من يكون في سلام مع نفسه، سعيدًا، يحترم الآخرين، ويجد معنى في عمله. المجتمع غالبًا ما يرى النجاح في الكؤوس أو المال، لكن الحياة أكبر بكثير من ذلك".

واختتم: "من الناحية المهنية، الكؤوس التي تفوز بها تبقى في المنزل، لكن بعد فترة تمر بجانبها فقط. الحياة أكثر من ذلك بكثير. عندما أنظر إلى الوراء، ما أتذكره حقًا ليس الكأس، بل الرحلة نفسها. بالطبع، الإمساك بالكأس في النهاية شعور رائع، خاصة في الرياضة ومشاركته مع الفريق بأكمله. لكن هناك ما هو أكثر بكثير من ذلك".

