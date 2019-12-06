فيتيل "توخّى الصدق" حيال موسمه المتواضع في 2019

لم يحرز بطل العالم أربع مرات سوى انتصار يتيم في موسم 2019 المنصرم، كما أنهى خامساً ضمن ترتيب بطولة السائقين وهي نتيجته الأسوأ منذ انضمامه إلى فيراري عام 2015.

وتفوق شارل لوكلير زميل فيتيل، عليه في 2019، وهو الموسم الأول له ضمن صفوف الحصان الجامح، كما أن الألماني ارتكب عدة أخطاء كلفته نقاطاً ثمينة على مدار العام.

وبعد مركزه الخامس في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامية، صرّح فيتيل لوسائل الإعلام أنه كان يجب عليه القيام بعمل أفضل مما قدمه في 2019.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب "قسوته" على نفسه بهذه الطريقة، وإن كان يُرجع تلك التصريحات إلى تعبه أو إلى الموسم الصعب الذي خاضه، أجاب فيتيل: "كلا، أعتقد أنه كنتُ أتوخى الصدق".

وأكمل: "لا أشعر أنني كنت على الدوام أقوم بالعمل الأفضل الذي بوسعي تقديمه. أعتقد أنني متواجد هنا منذ فترة طويلة، وأنا صادق بما يكفي لأعترف بذلك، لذا أعتقد أنه كان يجب عليّ القيام بعمل أفضل بالإجمال".

وتابع: "أعلم أن قسماً كبيراً مما حصل كان مسؤوليتي، لذا من الواضح أنني أنظر إلى نفسي أولاً، أقيّم كامل النقاط التي أشعر أنها ضرورية، لكن في البداية، عليّ تقييم النقاط الضرورية فيّ أنا شخصياً".

وأكمل: "لذا، أعتقد أن هناك أموراً يمكنني القيام بها بشكل أفضل، أعلم أنه يمكنني القيام بعمل أفضل. ذلك هو أول ما أنظر إليه ومن الواضح أنني أحاول القيام بعمل أفضل العام المقبل".

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تعرض فيتيل لانزلاق سيارته خلال معركته في مواجهة لويس هاميلتون خلال جائزة البحرين الكبرى، وهو السباق الذي تصدره زميله لوكلير من قطب الانطلاق الأول حتى تعرضه لمشكلة في المحرك.

واقترف الألماني خطأين كبيرين قبل العطلة الصيفية، أولهما كان في كندا حين كلفه خطؤه عقوبة زمنية حرمته الفوز، ومن ثم في بريطانيا حين جمعته حادثة مع ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

وبعد العطلة الصيفية، انزلق فيتيل في منعطف "أسكاري" من دون أي ضغط عليه، خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى - السباق الذي فاز فيه لوكلير - وعاد إلى المسار بطريقة خطرة بينما كان لانس سترول في المنعطف، ما أدى إلى تلقيه عقوبة وخروجه من السباق صفر اليدين، بينما أحرز لوكلير الفوز بسباق الموطن لفيراري.

وأحرز فيتيل الفوز في سباق سنغافورة، بالرغم من أنه استعان باستراتيجية فريقه التي أضرّت بصاحب قطب الانطلاق الأول لوكلير، ومن ثم خاض ضمن أوامر الفريق المثيرة للجدل في روسيا، قبل أن يتسبب باحتكاك أدى لإنهاء سباقه مع لوكلير في البرازيل.

وبينما يرى فيتيل أن ضرورة تغيير مقاربته ليس استنتاجاً "عبقرياً" للموسم المقبل، لكنه واثق من قدرته على إيجاد طرقٍ للتحسن.

فقال: "المسألة دائماً تتعلق بالتفاصيل، التعديلات الطفيفة، لذا ليست الأمور متعلقة بمسائل كبيرة أو ضخمة. لست بحاجة للقيادة بشكل مختلف، أعلم كيف أقود ومن الواضح أننا كلانا (أنا وزميلي) نعمل معاً لمحاولة تحسين السيارة ورفع سرعتها".

وأكمل: "لكن، كما ذكرت سابقاً، عليك أن تهتم بنفسك أولاً".

وتابع: "لا أقوم بنفس الأمور التي كنت أقوم بها منذ 10 سنوات، لقد تقدمتُ وأعتقد أنه نحو الأفضل. لكن بطبيعة الحال، هناك أمور تشعر أنه بوسعك تحسينها على الدوام".

ويعتقد فيتيل أن بداية موسم فيراري المتواضعة في 2019 لم تساعده كذلك، حيث خاض الحصان الجامح عدة سباقات لم تكن فيها السيارة قادرة على منافسة مرسيدس.

فقال: "أمضينا النصف الأول للموسم نحاول فهم مواضع ضعف الأداء، وتقديم الإجابات الدقيقة، والبحث عما ينقص السيارة وغيرها من الأمور".

وأكمل: "هنا وهناك، أعتقد أننا نجحنا باستعادة التركيز على الأداء. لكن ذلك بدوره جزء من العملية".

واسترسل: "ليست مشكلة ضخمة، لكنني أشعر أنني وبطريقة قيادتي وبشكل عام ارتكبتُ بعض الأخطاء لم يكن يجب أن أرتكبها".

واختتم: "فيما يتعلق بالمقاربة وغيرها، هناك بعض الأمور التي يمكنني تعديلها".