فيتيل: أعمل على التأقلم مع التوجيه في سيارة أستون مارتن

انتقل بطل العالم أربع مرّات إلى صفوف فريق أستون مارتن هذا العام قادمًا من فيراري.

وبعد تجاربه الرسميّة الأولى مع الفريق خلال التجارب الشتويّة في البحرين نهاية الأسبوع المقبل، حدّد فيتيل أبرز الجوانب التي يشعر بأنّه يحتاج لتحسينها.

وقال الألماني: "معرفة أعضاء الفريق جيّدًا، وفهم ما يعنونه والكثير من الأشياء الأخرى للحديث حولها بشأن السيارة".

وأضاف: "على صعيد السيارة فإنّ التوجيه يمنحني شعورًا مختلفًا، كونها وحدة مختلفة. من الواضح أنّ كلّ سيارة فورمولا واحد لديها نظام مساعدة توجيه خاص بها، لكن لكلّ نظام إعدادات مختلفة قليلًا، ويمنحك ذلك شعورًا مختلفًا لأنّك عندما تقود فإنّ المقود بين يديك وذلك هو الانطباع الذي تحصل عليه".

ومن بين التحديات التي واجهها فيتيل التأقلم مع مفهومٍ تصميمي مختلفٍ بالكامل للسيارة، حيث تستخدم أستون مارتن زاوية انحناء أماميّ منخفضة بالمقارنة مع الزوايا العالية التي سبق له التسابق بها مع ريد بُل وفيراري.

ذلك يعني أنّ أمامه الكثير لتعلّمه، إلى جانب التأقلم مع وحدة طاقة مرسيدس التي يستخدمها للمرّة الأولى.

وقال حيال ذلك: "فلسفة السيارة مختلفة. إنّه فريق مختلف، وسيارة مختلفة على صعيد القيادة. تُريد أن تقودها على نحوٍ مختلف، وكذلك وحدة الطاقة مختلفة".

وأضاف: "من دون التطرّق إلى التفاصيل، لأنّني لا أعتقد بأنّه من العادل إجراء مقارنات علنيّة، لكن بشكلٍ طبيعي فإنّ هذه الأمور مختلفة وتتطلّب بعض التعوّد".

وأكمل: "إنّها بيئة مختلفة داخل السيارة كذلك، فقط على صعيد الراحة. تمنحك الدواسات شعورًا مختلفًا، والمقعد مختلف، أشياء صغيرة، لكنّها تجتمع لتؤدي إلى تأثير كبير نسبيًا".

وفي حين أنّ فيتيل لا يرغب بإجراء مقارنة للمفهوم التصميمي المختلف لسيارة أستون مارتن فإنّه قال بأنّه مندهشٌ من خبرة تجربة شيء جديد.

وقال حيال ذلك: "كانت تجربة مثيرة للغاية بالنسبة لي. ليس الأمر كما لو أنّ هناك شيئًا وحيدًا. ليس الأمر كما لو أنّ لديك زاوية انحناء عالية وتقوم بخفضها وتصبح مرسيدس فجأة، أو أنّك مرسيدس وتقوم برفع الزاوية وتصبح فجأة ريد بُل. ليس الأمر هكذا بل أكثر تعقيدًا بكثير. هناك الكثير من المكوّنات التي تجتمع معًا".