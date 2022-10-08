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فورمولا 1 / جائزة اليابان الكبرى أخبار

فيتيل: توجيه الشكر "العفوي" إلى سوزوكا كان التصرف المناسب بعد تصفيات "رائعة"

قال سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن عبارة "أريغاتو سوزوكا" على اللاسلكي وذلك كتعبير عفوي عن الشكر بعد تحقيقه لأفضل مركز انطلاق له هذا الموسم خلال تصفيات جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
فيتيل: توجيه الشكر "العفوي" إلى سوزوكا كان التصرف المناسب بعد تصفيات "رائعة"

تقدم الألماني المخضرم إلى القسم الثالث من التصفيات للمرة الخامسة فقط له هذا الموسم، ونجح بالتأهل من القسم الثاني بفارق ثلاثة أجزاء من الألف من الثانية على طريقه لإحراز مركز الانطلاق التاسع، فيما سيكون آخر سباق له على حلبة سوزوكا ضمن مسيرته في الفورمولا واحد.

ومع نهاية القسم الثاني من التصفيات، قال فيتيل - الذي سيعتزل السباقات نهاية الموسم الجاري - عبر اللاسلكي: "حسناً يا رفاق، حصة جيدة. لقد استمتعت بها حقاً. الحلبة أفضل بكثير من الحلبات الأخرى".

وأضاف لاحقاً بعد القسم الثالث للتصفيات: "’أرغياتو غوزايماسو سوزوكا. شكراً لك. سأفتقد هذا المكان".

وعبر فيتيل عن حماسته لعودة البطولة إلى اليابان بعد جائحة كورونا، بل وأشار إلى أنه منفتح على إمكانية المشاركة في سباق واحدٍ فقط بعد اعتزاله، هنا مجدداً في سوزوكا مستقبلاً.

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

تصوير: صور موتورسبورت

وضمن معرض كلامه مع وسائل الإعلام بعد التصفيات، كرر فيتيل التعبير عن حبه لحلبة سوزوكا، حيث حقق فيها ثاني ألقابه الأربعة في الفئة الملكة موسم 2011، كما تكلم عن حرارة الاستقبال والشغف الذي لاقاه من الجمهور الياباني.

فقال: "لقد استمتعت بكامل حصة التصفيات. لقد كانت المعركة متقاربة جداً في القسم الثاني، من ثم باتت أكثر صعوبة في القسم الثالث. لقد كان يوماً رائعاً بالنسبة لنا، حصة رائعة".

وأكمل: "تلقيت الكثير من الدعم هنا. ذلك رائع، هناك الكثير من الطاقة، الناس هنا يبدون سعداء بعودتنا. هناك الكثير من الأعلام الألمانية، وشعرتُ أنه من الجيد توجيه الشكر وقول ’شكراً’".

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بالفعل قد خطط لقول كلمة "أريغاتو"، ردّ الألماني: "كلا، لقد كانت عفوية".

وأكمل: "هذا المكان يقدم لي متعة كبيرة وأشعر أن الحياة تدبُ في عروقي خلف المقود، شعرتُ أنها العبارة المناسبة، أن أقول ’شكراً’".

وأوضح فيتيل الذي سينطلق بعشرة مراكز أمام زميله لانس سترول، أن أداءه جاء بالرغم من أنه لم يكن يتوقع مناسبة الحلبة لخصائص السيارة.

فقال: "هذه ليست الحلبة التي تناسبنا نظرياً، لدينا جانح كبير للغاية على هذه السيارة، كما أنها غير مناسبة لناحية الجرّ. لا أدري ربما هذا نوعٌ من قوى سوزوكا السحرية!".

وأردف: "كنت تحت الضغط أثناء لفتي في القسم الثاني، وذلك لمحاولة التأهل للقسم الثالث بلفة مثالية. ونجحنا بالفعل. هكذا تحصل على الثقة التي تحتاجها. قلت بالفعل حين أنهيتها أنها كانت لفة جيدة حقاً، وكنتُ مسروراً جداً".

وأضاف: "في القسم الثالث، كنت قادراً على تسجيل سرعات أفضل، لكننا لم نكن قادرين حقاً على المنافسة لأن الجميع أسرع منا".

واختتم: "تغلبنا على لاندو (نوريس) الذي لم يحالفه الحظ، لكن بشكل عام كانت حصة جيدة جداً".

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