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فيتيل: تقلّب آراء المنتقدين في الفورمولا واحد يُمثّل "كابوسًا"

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فيتيل: تقلّب آراء المنتقدين في الفورمولا واحد يُمثّل "كابوسًا"
30-10-2019

قال سيباستيان فيتيل أنّ تغيّر آراء المنتقدين في الفورمولا واحد يُمثّل "كابوسًا" وأنّ مستقبله سيتحدّد من خلال موسم 2020 والتغييرات الكبيرة المنتظرة في القوانين.

كان أداء فيتيل ومستقبله تحت دائرة الضوء هذا الموسم نتيجة تشكيلة من أخطائه الشخصيّة وبزوغ نجم شارل لوكلير في فيراري.

وأنهى بطل العالم أربع مرّات جفاف انتصاراته أخيرًا في جائزة سنغافورة الكبرى ضمن عطلة نهاية أسبوع واجه فيها الكثير من التدقيق إثر خطأه الأخير في إيطاليا، قبل أن يتمكّن من كسر هيمنة لوكلير على أقطاب الانطلاق الأولى عبر التأهّل أوّلًا في اليابان.

وبالعودة إلى انتصار لوكلير في مونزا فقد كان فيتيل خارج منصّة التتويج نتيجة انزلاقه المبكّر وعودته إلى الحلبة بطريقة غير آمنة في طريق لانس سترول، وقال الألماني أنّ تغيّر الانتقادات في تلك الحادثة إلى الإشادة في سنغافورة كان محبطًا.

وقال الألماني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الصعب في بعض الأحيان أن لا تستمع للانتقادات".

وأضاف: "العالم يتحرّك بسرعة في هذه الأيّام. أعتقد بأنّ الناس يحكمون بسرعة، ذلك رأيي. لكن هكذا هو الوضع، ولا يقتصر ذلك على الفورمولا واحد".

وأردف: "لن تجد معاملة مختلفة إن نظرت إلى الرياضات الأخرى، الأمر أشبه بالنظر في السياسة".

وواصل شرحه بالقول: "إنّه كابوس. يُمكنك الحكم على الآخرين في كلّ يوم، وتُغيّر رأيك. لكنّني لا أجد ذلك صادقًا، كونك إن كنت تدافعٌ بناءً على شيء ما، مبادئ وقيم أو رأيك، فكيف يُمكنك تغيير ذلك بين ليلة وضحاها؟ طالما أنه لا يوجد سبب واضح".

ثمّ تابع: "لكن حينها يعودون لتغيير آرائهم في الليلة التالية".

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وقال فيتيل أنّ ما اختبره على صعيد آراء المنتقدين يعني تعلّمه أنّ "آراء الناس تتغيّر سريعًا".

لكنّه شدّد على أنّ الوضع "لا يكون سهلًا في بعض الأحيان"، خاصة كون ذلك من شأنه التأثير على فريقه.

وقال: "لدينا الكثير من الأفراد في الفريق ومن الواضح أنّنا جميعًا نعشق هذه الرياضة. يملؤنا الشغف، والناس يُتابعون ما يُقال وما يُكتب".

وأردف: "ذلك لا يُساعد. يتطلّب الأمر الكثير من الوقت في حال وجود شيء سلبيٍ لدفع الطاقم لنسيانه".

وأضاف: "لكنّ ذلك مضحكٌ أيضاً، كونه قبل ثلاثة أيّام يقولون بأنّ كلّ شيء سيّئ، ومن ثمّ يقولون بأنّ كلّ شيء رائع بعد سباقٍ واحد".

واختتم: "الوضع ليس سيّئًا جدًا بالنسبة لي، كوني أتواجد في البطولة منذ فترة طويلة، وشاهدتم بالفعل قممًا وكبوات".

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