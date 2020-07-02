فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض

خلال حديثه قُبيل انطلاق مجريات جائزة النمسا الكبرى الافتتاحية لهذا الموسم، وللمرّة الأولى منذ الإعلان عن مغادرته فيراري نهاية الموسم، كشف فيتيل بعض الجوانب الجديدة حول الظروف المحيطة بتركه صفوف الحظيرة الإيطالية.

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وقال الألماني أنّه لم يخض أيّة محادثات مع الفريق على الإطلاق حول عقد جديد وأنّ فيراري لم تقدم له أيّ عرض لصفقة جديدة.

وعند سؤاله عن ماهية نقطة الخلاف مع فيراري، قال فيتيل: "لم تكن هنالك هنالك نقطة خلاف، كان الأمر مفاجئًا بالنسبة لي عندما تلقيت اتصالًا من ماتيا، أخبرني خلاله بأنّه لا توجد نية لدى الفريق لموصلة شراكتنا. لم ندخل مطلقًا في أيّة نقاشات، لم يكن هنالك عرض منهم على الإطلاق، وعليه لم تكن هنالك نقطة خلاف".

وقال فيتيل أنّه لم يتحدث بعد إلى أي فريق آخر حيال انتقال محتمل لموسم 2021، حيث أوضح بأنّه سيكون مستعدًا لاعتزال الفورمولا واحد إذا لم يجد بيئة يكون سعيدًا فيها.

فقال: "لا أخوض أيّة محادثات في الوقت الحالي، لكن بالنظر إلى الأمام، أرغب بالطبع في ضمان أن أتخد القرار الصائب لنفسي ولمسيرتي. أعتقد بأنّني أملك طبيعة تنافسيّة للغاية، حيث حققت الكثير في الرياضة وأنا متحفّز ومستعد لتحقيق المزيد. ولأفعل ذلك، أنا بحاجة للحزمة المناسبة، والأشخاص المناسبين من حولي. وهذا ما أبحث عنه في الوقت الحالي".

وأضاف: "لو سنحت لي الفرصة المناسبة، عندها ستكون الصورة واضحة. وإذا لم يحدث ذلك، عندها سأضطرّ على الأرجح للبحث عن أمر آخر".

في المقابل، أوضح بطل العالم أربع مرات أنّه لن يمارس الألاعيب ويُعلن عن نهاية مسيرته في الفورمولا واحد إذا لم يكن ملتزمًا بإنهائها بالفعل.

حيث قال: "إذا ما حظيت بالفرصة المناسبة وعملت الأمور لصالحي، عندما سأكون مستعدًا للاستمرار. أشعر بأنّ لدي المزيد لأقدمه. وإذا كان الوضع عكس ذلك، ولم تأت تلك الفرصة، عندها وكما قلت، سيكون الوقت قد حان للقيام بأمر آخر. أثق في أنّك إذا كنت مستعدًا لإغلاق الباب، فعليك ألّا تغلقه وأنت تتوقع فتحه من جديد. عليك أن تكون مدركًا للقرار الذي تتخذه في وقته، ولهذا كذلك لست متعجلًا للقيام بأيّة خطوة".

واختتم: "أعتقد أنّه من الجيّد أن نركز على انطلاق الموسم الآن، لكنّ الأسابيع والشهور المُقبلة ستجلب معها وضوحًا أكبر على الأرجح".