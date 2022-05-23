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فيتيل تعرّض لعمليّة سرقة لإحدى حقائبه في برشلونة

حاول سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن في الفورمولا واحد تعقّب حقيبة سُرقت من قبل لصوص في برشلونة اليوم الإثنين بقيادة درّاجة ناريّة خفيفة في المدينة.

فيتيل تعرّض لعمليّة سرقة لإحدى حقائبه في برشلونة

سُرقت إحدى حقائب بطل العالم أربع مرّات من نافذة سيارته وفق ما نشرته صحيفة "إل بيريوديكو" الكتالونيّة، من خارج فندقه إثر سباق جائزة إسبانيا الكبرى أمسٍ الأحد.

لكن ضمن محاولة لتعلّق الحقيبة المسروقة من خلال درّاجته الناريّة الخفيفة، استخدم فيتيل إشارة "جي بي اس" من سماعات "إيربود" التي كانت في حقيبته باستخدام تطبيق الهاتف لتعقبها.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ فيتيل تعقّب الإشارة في المدينة، وكان ناجحًا في بلوغ الموقع.

وبالرغم من أنّ فيتيل كان قادرًا على إيجاد الموقع على الخارطة، إلّا أنّه لم يجد الحقيبة ومختلف الأمتعة الأخرى التي كانت داخلها، حيث من المرجّح أنّه قد تمّ رمي السماعات من قبل اللصوص.

وكان متحدّثٌ باسم فريق أستون مارتن قد أكّد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد ظهر الإثنين أنّ فيتيل كان ضحيّة عمليّة سرقة.

وقال الفريق: "تمّت سرقة حقيبة تعود لسيباستيان فيتيل في برشلونة هذا الصباح".

وأضاف: "حاول إيجاد الحقيبة باستخدام هاتفه لتعقّب سماعاته التي كانت في حقيبته، لكن عند تحديده لموقع السماعات فقد اكتشف أنّه تمّ رميه ولم يكن قادرًا على تحديد موقع الحقيبة المسروقة".

وأعلم فيتيل السلطات المحلية بالواقعة، حيث تمّ إطلاق تحقيق في الغرض.

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