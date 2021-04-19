فيتيل: تعامل "فيا" مع عقوبة إيمولا "غير احترافي"

تلقى فيتيل عقوبة عشر ثوانٍ بعد أن فشل فريقه بتثبيت الإطارات بشكل جيد ضمن سيارته، قبل خمس دقائق على انطلاقة السباق.

لكن، وبالرغم من أن فيتيل انسحب خلال اللفة ما قبل الأخيرة، لكنه عبر عن إحباطه من بطء "فيا" في إعلان العقوبة.

فقال: "من الواضح أن الفريق حاول كل شيء، وأعتقد أنهم قاموا بعمل جيد، وكانوا متنبّهين حقاً لكل شيء".

وأكمل: "أعتقد أنه كان بوسعنا خوض سباقٍ أفضل لو انتبهت ’فيا’ أكثر لأنني اعتقدتُ أنني خرقت القانون، لهذا السبب تلقيتُ عقوبة، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء إخبارنا حتى وقت متأخر خلال السباق، بحلول ذلك الوقت كلفتنا العقوبة أكثر بكثير مما لو علمنا بها خلال وقت مبكر من السباق".

وأردف: "ذلك تعامل غير احترافي".

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أشار مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد إلى أن الوقت الذي احتاجه الحكام لإعلان القرار ليس أمراً غير معتاد.

فقال: "لا أدري إن كان القرار قد استغرق أكثر مما يجب. من الواضح أنه تم تقديم التقرير إلى المندوب التقني".

وأكمل: "حالما تمّ تقديم التقرير إلى المندوب التقني، ومن ثم وضعه ضمن النظام الإداري للمستندات، كان على الحكام مراجعة القوانين لتأكيد الدليل وتحديد العقوبة".

وكانت عقوبة فيتيل قد تسببت بها مشكلة في مكابح سيارته، التي ارتفعت حرارتها أثناء سير السيارة إلى شبكة الانطلاق، وأدت إلى تضرر العجلة الخلفية، ما اضطر الفريق إلى استبدالها على عجل قبل انطلاقة السباق.

ولم يكن لدى الفريق وقت كاف، لذا اضطر فيتيل إلى الانطلاق من خط الحظائر.

وأوضح أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن أنّه لم يتم التوصل بعد إلى سبب المشكلة، التي أصابت سيارتي فيتيل ولانس سترول.

فقال: "ما حصل أن مكابح السيارة ارتفعت حرارتها، ولم تكن اللفات حتى شبكة الانطلاقة ضمن الوتيرة الاعتيادية، لذا لم نحصل على تيار هوائي مناسب".

واختتم: "لكن حتى مع ذلك، نحن على دراية بالمشكلة والظروف التي لم يكن يجب أن تحصل، لكن هذا ما حصل للأسف. ازدادت حماوة المكابح ولم نكن ندري سبب وكيفية حصول ذلك".

يشار إلى أن سترول أنهى السباق بالمركز السابع، لكنه تراجع إلى المركز الثامن بعد أن تلقى عقوبة خمس ثوانٍ لاختصار المنعطف عندما كان يدافع في مواجهة هجوم بيير غاسلي.