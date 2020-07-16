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فيتيل: تحديثات فيراري "لن تُغيّر قواعد اللعبة"

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فيتيل: تحديثات فيراري "لن تُغيّر قواعد اللعبة"
16-07-2020

يعتقد سيباستيان فيتيل بأنّ حزمة التحديثات التي جلبتها فيراري لسيارتها "اس.اف1000" ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد لن تكون كافية لتغيير قواعد اللعبة، لكنّه قال بأنّ الفريق لا يزال يفتقر للبيانات حول مدى جودتها.

بدأت فيراري بتقديم تعديلات انسيابيّة على سيارتها "اس.اف1000" لمحاولة معالجة نقاط الضعف التي اكتشفتها في تصميمها خلال التجارب الشتويّة.

وتمكّن الفريق من تسريع تقديم حزمة تحديثات كبيرة خلال جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، بالرغم من أنّه كان من المخطّط تقديمها ضمن جائزة المجر الكبرى.

لكنّ الفريق افتقر لقطع مسافات كافية بسبب سوء الأحوال الجويّة والحادث المبكّر بين سائقَيه فيتيل وشارل لوكلير في السباق.

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وستبقى خصائص السيارة على حالها لنهاية هذا الأسبوع، حيث تركّز فيراري منذ سباق ستيريا على تعويض المكوّنات المتضرّرة في الحادث.

وفي حين أنّ هناك بعض التفاؤل بشأن تحقيق بعض التحسينات، قال فيتيل عشيّة انطلاق جائزة المجر الكبرى أنّ الأمل بتحقيق خطوة كبيرة إلى الأمام لم يتبلور.

وقال حيال ذلك: "نعلم أنّ المكوّنات قد عملت. وددنا لو أنّها ستُغيّر قواعد اللعبة، لكن لا يبدو الوضع هكذا في هذه المرحلة".

وأكمل: "لكن مجدّدًا علينا التأكّد منها في ظروف سباق حقيقيّة. أعتقد بأنّ ذلك سيكون مثيرًا للاهتمام ونحن متحمّسون لرؤية موقع السيارة غدًا، وكذلك في السباق على وجه الخصوص".

وفي حين أنّ فيراري عانت كثيرًا أمام منافساتها على الخطوط المستقيمة على حلبة ريد بُل رينغ، لا يتوقّع الفريق أن تتناسب حلبة هنغارورينغ أكثر مع السيارة.

وقال لوكلير: "أعتقد بأنّنا سنعاني لتقديم أداء جيّد في الوقت الحاضر بكلّ واقعيّة، لذا لا أعتقد بأنّ بوسعنا التفكير في المنافسة على منصّة التتويج في الوقت الحاضر. لكنّنا سنحاول تغيير ذلك. نعمل بجهد من أجل تغيير ذلك".

وعندما سُئل إن كانت طبيعة حلبة هنغارورينغ، غير المتطلّبة للكثير من الطاقة، ستتناسب أكثر مع فيراري، أجاب لوكلير: "مجدّدًا سيكون سباقًا صعبًا مثل العام الماضي كوننا عانينا على هذه الحلبة".

وأكمل: "لدينا سيارة مختلفة هذا العام. نأمل أن تُساعدنا التغييرات التي أُدخلت على التوازن، لكنّني أشكّ في أنّ الصورة العامة ستختلف كثيرًا عن عطلة نهاية الأسبوع الماضي. أتوقّع أن يكون الوضع مماثلًا".

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