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فيتيل: تجاهل الفورمولا واحد للمشاكل البيئية سيكون "حماقة"

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فيتيل: تجاهل الفورمولا واحد للمشاكل البيئية سيكون "حماقة"
12-11-2019

يرى سيباستيان فيتيل سائق فيراري أن تجاهل الفورمولا واحد لمشاكل العالم الكبيرة مثل الأمور البيئية سيكون "حماقة"، وسط إعلان البطولة عن مبادرة جديدة في هذا الصدد.

اليوم ثلاثاء، أعلنت الفورمولا واحد عن دفعة كبيرة جديدة في هذا الصدد، مع الإشارة إلى كفاءة التقنيات الهجينة المعتمدة في المحركات والتبي تبنتها الرياضة كقاعدة نحو 2021 وما بعده.

ويرى فيتيل أنّه بوسع الفورمولا واحد التأثير بشكل هائل على الناس، وعليها الاستفادة من موقعها هذا.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الفورمولا واحد رياضة عالمية. ومنصة عالمية كذلك. لذا، مع جميع تلك العوامل المتاحة لنا اليوم، لا يمكنك إهمال ما يحصل في العالم وتجاهل المشاكل الحالية. تلك حماقة".

وأكمل: "من الواضح أن الكثيرين يتابعون الفورمولا واحد ويستلهمون منها، وأنا أعتقد أنه يجب على البطولة تقديم أكثر مما تقوم به حالياً، تحديد المسار المستقبلي".

وتابع: "قد يقول البعض بأننا نسيء إلى البيئة، لأننا نقود سيارات تحرق الوقود الأحفوري. لكن من الواضح أن الفورمولا واحد تمتلك فرصة تطوير محركات وتقنيات وغير ذلك، وهذا يساعدنا ويساعد في مستقبل النقل وجعله أكثر كفاءة وإلى آخر تلك الأمور".

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وأوضح فيتيل أن الوقود الصناعي هو الاتجاه المستقبلي، فقال: "في الوقت الراهن لدينا محركات عالية الكفاءة بشكل كبير، لكن  التساؤلات موجودة حيال كفاءة محركات السيارات التجارية. لذا أعتقد وبشكل عام أن هناك مسؤوليات أمام الفورمولا واحد وأعتقد أن كلاً منا مسؤول كذلك، ليكون مثالاً، وتلك هي الطريقة التي أشعر أنها تجعلنا نقدم أكثر (للناس والمسائل الهامة)".

وتابع: "يجب أن نكون الأوائل وليس فقط تحديد معايير الأداء، فيما يتعلق بالسيارات والمنافسة، السباقات، الترفيه وغيرها. هناك الكثير من المعايير التي يجب النظر فيها مستقبلاً بالتزامن مع مستقبل الكوكب والرياضة وجميع تلك  الأمور التي أعتقد أنها مترابطة".

وأضاف: "اعتماد الوقود الصناعي اليوم بدلاً من الغد، لمَ لا؟ ذلك أمر ممكن. محركاتنا بوسعنا التعامل معه. يمكننا القيام بذلك. لدينا طاقة كبيرة هندسية وطواقم عمل قادرة".

واستكمل: "بالتأكيد ليست تلك مهمة سهلة بل تشكل تحدياً. لكن ليس من السهل إيجاد 50 حصاناً بخارياً كذلك، والناس مستعدون لاستثمار الكثير من الأموال، ولا يجب أن يكون ذلك عائقاً".

واختتم: "لو نظرنا إلى السيارات، أعتقد أنه بوسعنا جعلها أكثر تقارباً وإفادة للسيارات التجارية من الناحية التقنية، وهذا ما نقوم به".

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