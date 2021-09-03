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فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه

تأمل أستون مارتن أن يتمكن سيباستيان فيتيل من المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجائزة هولندا الكبرى بالرغم من دراما محركه في الحصة الأولى.

فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه

تسبب فيتيل برفع العلم الأحمر خلال التجارب الحرة الأولى في زاندفورت عندما توقفت سيارته بسبب مشكلة في المحرك قرب مخرج خط الحظائر.

وكان الألماني يخشى أن تشتعل النيران في السيارة، لذا قام باستعجال المارشلز لجلب مطفأة نيران.

لكن وبالرغم من أن السيارة بدت في حال جيدة، لكن المخاوف ما زالت موجودة حيال إمكانية حصول مشكلة في نظام استعادة الطاقة.

واستغرق الأمر 37 دقيقة والعلم الأحمر مرفوع، قبل أن يتمكن الفريق من إعادة السيارة إلى المرآب لاستئناف الحصة.

وأشار أوتمار زافناور مدير الفريق إلى أن سبب المشكلة كان فشلاً في المحرك، وأن الفريق سيقوم بتبديل وحدة الطاقة كي يتمكن من المشاركة في الحصة الثانية.

فقال: "نحن لا نعلم أصل المشكلة، لكن هناك فشل في المحرك. طلبنا منه ركن السيارة قرب مكان تواجد المارشلز فقط في حال وجود نيران. ذلك إجراء روتيني عند حصول فشل في المحرك".

وأكمل: "هذا بالضبط ما قام به، لكنه كان يتوقع إمكانية وجود نيران، لهذا طلب مطفأة حرائق من المارشلز".

وتابع: "لا ندري السبب بعد. أعتقد أن الأمر المهم هو تبديل المحرك كي يتمكن من المشاركة في التجارب الحرة الثانية".

يشار إلى أن فيتيل يستعمل بالفعل وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له هذا الموسم، لذا فإن أي محرك إضافي يعني تراجعاً على شبكة الانطلاق.

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